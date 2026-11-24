“Uzaktan kırmızı mavi ışıkları yanıp sönerek yanlarına gelen jandarmayı fark ettiler.”

Kırmızı kamyonu anlatmaya bugün de devam ediyorum...

İki şoför dağ başında yaşadıkları olayın şokunu atlatıp kamyona zincir takmak için hazırlıklara başladı. Bu kez tedbirli davrandılar. Motor stop edilmiş, el freni sıkıca çekilmiş, arka lastiklere takoz konulmuştu. Soğuk hava ellerini sağlıklı kullanmalarını engelliyordu. Yolun eğimi nedeniyle bir yana yatmış araca zincir takmak güçleşmişti.

Zorlu şartlarda çaresizce uğraşırlarken uzaktan kırmızı mavi ışıkları yanıp sönerek yanlarına gelen bir aracı fark ettiler. Gelen Jandarma ekip arabasıydı. Karanlık gece bir anda aydınlandı. Jandarma personeli inip yanlarına geldi. "Yolunuzu mu kaybettiniz bu saate bu yolda ne işiniz var?" dediler. Onlar da şaşırmıştı bu iki gözü kara şoföre. Ekibin de yardım etmesiyle zincir takıldı kamyon saplandığı yerden çıkarıldı. Yola devam edebilirlerdi. Jandarmanın da uyarısıyla araç sahibi bu riskli yoldan gitmek istemedi. "Yarım saat kazandıracak" dedikleri o kestirme yoldan dönerek tekrar ana yola bağlanmaya karar verdiler.

Ancak karlı ve kapalı yollardan geri dönüş, gece yarısına doğru saatlerin uzamasına sebep oldu. Ana yola çıktıklarında Karayolları ekiplerinin yolları açtığını gördüler ve taktıkları zincirleri sökerek yola devam ettiler...

Isparta’yı geçip istikametlerini Konya’ya çevirdiklerinde gece yarısını çoktan geçmişti. Gece saat 02.00-03.00 sularında kar yağışı şiddetini artırmış, yollar tamamen karla kaplanmıştı. Konya’ya yaklaşırken başka bir yokuşta yine yolda kaldılar. Bu sefer yalnız değillerdi; yolda kalan 20-30 civarında araç daha vardı. Tecrübeli eller yeniden kamyona zincirleri taktı ve araç o yokuşu başarıyla tırmandı. Sabah saat 05.00-06.00 sularında nihayet Konya’ya varabildiler. Kamyonun sahibi babam, yorgun bitkin hâlde eve geldiğinde biz sıcak yatağımızda hiçbir şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyorduk. Yarım saatlik bir zaman kazanma umuduyla girilen o kestirme yol, onlara tam 8 saatlik fazladan rotaya ve büyük bir strese mal olmuştu. Fakat hem kendilerinin hem de kamyonun sağ salim evlerine varmış olması, onlara tüm bu yaşananların ardından teselli ve şükür sebebi oldu.

Yolculuk bittiğinde anlaşılan tek bir gerçek vardı. Tasarruf amacıyla yapılan küçük hesaplar bazen büyük bedeller ödetebiliyordu!..

Tolga Turan

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...