“Şoför çaresiz, el frenini çekip motoru çalışır vaziyette bıraktı. Araçtan ikisi de indi.”

Kamyonla Konya’ya gitmek üzere öğleden sonra yola çıktıklarında Antalya’da yağmur yağıyordu. Kasım sonu veya aralık ayının ilk günleriydi. Araçta iki kişiydiler. Araç sahibi ve yedek şoför. Normalde tek başına gitmeyi planlayan araç sahibi, kış şartları nedeniyle yanına yaşça büyük, tecrübeli bir şoför yakınını yoldaş almıştı. Bir gün önce Konya’dan aldıkları yükü sağ salim teslim etmiş dönüş yoluna çıkmışlardı. Dönüş yolculuğunda ise "Yeni Isparta Yolu’’ diye bilinen yolu kullanacaklardı. Aksu’dan dönüp Kurşunlu’yu geçtiler. Karacaören Barajı’yla iç içe geçmiş karayolu zorlu olsa da eşsiz bir manzara sunuyordu. Isparta’ya kırk kilometre kala hava kararmış, bastıran kar yağışı yolları beyaza bürümüştü.

İşte tam bu noktada direksiyonda olan tecrübeli emanet şoför, yıllardır bu yolu kullandığını, kestirme bildiği bir köy yoluna girerlerse yaklaşık yarım saat zaman kazanabileceklerini söyleyerek araç sahibini ikna etti. Ana yoldan ayrılarak ıssız köy yoluna saptılar. Dağlık yollarda ilerlerken kar şiddetini arttırmıştı. Yaklaşık 15-20 dakika gittikten sonra tırmandıkları bir yokuşta kışa uygun olmayan lastikler patinaj yapmaya başladı, kara saplanıp yolda kaldılar. Bu dağ başında ikisinden başka kimse yoktu. Sağ tarafı uçurum sol tarafı dağ ve ormanlık olan bu tehlikeli noktada zincir takmaya karar verdiler.

Şoför el frenini çekip motoru çalışır vaziyette bıraktı. Araçtan ikisi de indi. Ancak dolaplardan zincir çıkarmaya çalıştıkları sırada beklenmeyen bir şey oldu. El freni tam çekilmemiş olmalı ki yokuş yukarı duran kamyon arkadaki uçuruma gerisin geriye gitmeye başladı. Araç sahibi dehşet içindeydi. Ekmek teknesi kırmızı kamyonunun elinden gidişini çaresizce izliyordu. Bu esnada yaşlı şoför hiç yapılmayacak bir harekete kalkıştı. Canını riske attı. Yaptığı hatayı bildiğinden olsa gerek can havliyle koştu. Araca yetişti kapıyı açıp içine bindi. Frene bastı ve direksiyonu sola kırıp kamyonu dağ tarafına vererek durdurmayı başardı. Bu saniyeler ikiliye âdeta bir ömür kadar uzun gelmişti. Yol üstündeki kamyon artık yol kenarında çıkması daha zor bir yerdeydi. DEVAMI YARIN

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