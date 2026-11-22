“Merhum Sabancı, tedavi amacıyla ABD’ye gitmiş dönüşünde de televizyona çıkmıştı...”

Uzun zaman önce köydeki evimizde dinlenirken kuşluk vaktinde teyzemin damadı ve uzaktan akrabamız olan İshak, izin dahi almadan kapısı açık olan odama girdi. Selam verdikten sonra hemen konuya girdi. “Çocuk çok rahatsız, Zonguldak’a doktora çıkardık, doktor, muayene sonrasında bu hastaya yapılacak işin dua olduğunu söyledi” dedi.

İshak’a “ben ne yapabilirim ki” dediğimde bana kızarak “bu köylerde en iyi okuyanlardansın. Sen dua okumayacaksın da kim okuyacak?” deyip gitti.

O yılları çok iyi hatırlıyorum. Ülkemizde doğru dürüst üniversite yoktu ki okuma şartları oluşsun. Şaşırmış kalmıştım. İş, başa düşmüştü. Kur’ân kursu öğreticiliği yaptığım yılda Nizamettin Beyin evinde Osmanlıca yazılmış bir eser görmüştüm. Meseleyi anlattım ve kitabı istedim. Üniversitede Osmanlıca ve paleografi okuduğum için hemen incelemeye koyuldum. Önce fihristine baktım. “Nüzul” maddesini buldum. Eve gelişte biraz daha inceledim. Kısa süre sonra evleri karşı mahallede olan İshak’a ulaştım. Durumu anlatmam üzerine hemen çocuğun yanına ulaştırdılar. Anlatılan gerçek idi. Ama dualar ve bazı yapılması gerekenlerle somut problem çözülebilir miydi? İkilemde kalmıştım. Bir de çevrenin dile dolaması korkusu vardı. Allah’a sığınarak başarı için dualar ettim. “Allah’ım beni mahcup etme” diye yalvardım.

Yapılması gerekenleri bir hafta süresince evlerine gidip gelerek uyguladım. Üzerinden 7 gün geçti. Yapılması gerekenler bitti. Ayrıldım. Aradan 1-2 gün geçmişti. Çocuğun iyileştiğini söylediler. Memnun oldum. Şükür, dualarım kabul edilmişti.

Bu kız çocuğu büyüdü, evlendi ve çocukları oldu.

Merhum Sakıp Sabancı da ölümünden birkaç yıl önce tedavi amacıyla ABD’ye gitmişti. Uzun süreli tedaviden sonra Türkiye’ye döndüğünde televizyona çıktı. Çok şeyler anlatmıştı. Bir anlattığı şey şöyleydi: “Ameliyata girmeden önce bir din adamı geldi. Nur yüzlü ve beyazlıklar içerisinde bir adamdı. Bana 'dua ister misin?' dedikten sonra dua okudu. Buna çok şaşırdım.”

Merhum Sabancı’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Çin’de de modern tıpla geleneksel tıp birlikte çalışıyor. Burada ifade etmekte yarar olsa gerek. Dünyada da artık gizli ya da aleni insan sağlığında duanın gücü tartışılıyor. Tedaviye dua da ilave ediliyor, duanın iyileştirmedeki etkisi artık bilimsel olarak da dile getiriliyor...

Bayram Ören/Devrek-Zonguldak

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