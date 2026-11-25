“Evinde oturup ekmeğini yediğimiz evin altın para ve eşyalarını çalmak bize yakışmaz!”

Anlatacak çok şey var, mevzu derin. 1960'lı yıllarda bir vadide babam ve iki arkadaşın yolunu eşkıyalar keser ve paralarını alırlar. Babam eşkıyabaşına “ağam bari şehre gidecek kadar yol parasını bıraksaydın” der. Eşkıyabaşı elini koynuna sokar üçüne de şehre gidecek yol paralarını verir...

Yine bir zamanlar eşkıyalar zengin varlıklı bir evi soymak için plan yaparlar ama ev kalabalıktır bir türlü soymaya fırsat bulamazlar. Nice zaman sonra fırsat doğar. Ev sahibi tüm ailesiyle bir yere gider, kapıyı da güzelce kilitler. Gözcüler hemen eşkıyabaşına haber verir.

Eşkıyabaşı yedi adamıyla eve gelir. Yükte hafif pahada ağır ne varsa doldururlar. Neşe içinde kahkaha atarak “yıllar geçti böyle yağlı bir soygun yapamadık” derler. Evde kimse olmadığı için de rahattırlar. Karınları acıkmıştır. Sofra kurup tıka basa karınlarını doyururlar. Derken eşkıyabaşı birden durur bir düşünceye dalar ve ardından kılıcını çeker:

“Arkadaşlar çaldığımız malları geri bırakın! Bu evi soyamayız!”

“Aman ağam ne diyorsun? Yıllardır bu soygun için fırsat kollamıyor muyduk?”

Eşkıyabaşı: “Arkadaşlar şimdiye kadar bu soyduğumuz ev sahibinin ekmeğini yememiştik, Şimdi ise evinde oturup ekmeğini yedik, ekmeğini yediğimiz evin altın, para eşyalarını çalmak bize yakışmaz, ekmeği yediğimiz kişilere hıyanetlik yapamayız” der ve bütün malları, para ve altınları yerine koyup kapıyı çekip giderler...

Eski Van Müftüsü Rahmetli Seyyid Kasım Arvasi anlatır: Gençken minibüsle Van’ın bir ilçesine gidiyorduk. Yolda eşkıyalar minibüsün önünü silahlarıyla kestiler. Hepimizi indirip ceplerimizdeki paraları aldılar. O ara bir eşkıyanın şarampolde ayağı burkulup düştü. Eşkıya düşer düşmez canı acıdı herhâlde ki “Ya Gavs” dedi. Ben karanlıkta eşkıyaya yaklaştım:

“Sen demin ne dedin?”

“Ya Gavs-i Hizani dedim.”

Ona dedim ki:

“Yahu nasıl eşkıyasın? Gavs’ın torununu soyuyorsun sonra da dedemi imdada çağırıyorsun; olur mu hiç?”

Eşkıya “Sen kimsin?” dedi. Ben de kendimi tanıttım. Eşkıya elime sarılıp öptü, özür diledi.

Ben de “milletin paralarını geri verin o zaman özrünü kabul ederim” dedim. Eşkıya, Gavs Sıbgatullah Arvasi hürmetine soydukları paraların hepsini geri verdi, dağa doğru çekip gittiler...

Ahlaksız ilim topluma fayda vermez. "İlim geride kaldı, ille edep, ille edep" demişlerdir.

Orhan Yavuz Ejder/Akhisar-Manisa