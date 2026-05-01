"Nasibin varmış kızım"

“Tekrar teşekkür etmek amacıyla türbedeki teyzeye gittim ama teyze oralarda yoktu.”

Teyzemin tanıdığı hoca hanımın anlattıklarını nakletmeye bugün de devam ediyorum...

Elbette ki bu hatıradan yola çıkarak kişi kurum ve yer aramanın anlamı yoktur. Yazının başında da belirttiğimiz gibi şifa Allah’tandır ve elbette sağlığımız için hekimlerimize danışmak gerekir... Biz burada nakledilen hatırayı paylaşıyoruz...

Teyzemin arkadaşı hoca hanım şöyle devam etti:

“Beraberce oraya vardığımızda çok ilginç bir şey oldu. Yetmiş yaşlarında bir kadın biz oraya yaklaşırken beni süzmeye başladı. Türbenin önüne geldiğimizde bana:

-Bak kızım! Her şey nasip kısmet. Senin bir sıkıntın var gibi görünüyor. Çare Allah’tandır. Ne dilersen Allah’tan dile... Ne istersen ondan iste... Ama sen şuraya bir otur bakalım. İzin verirsen elimi senin göğsüne koyup dua edeceğim. Rabbim kabul buyursun ben yıllardır bu şekilde insanlara da hatta hayvanlara da dua ederim. Karşılık da beklemem” dedi.

Elini hasta olan bölgeme koyup dua etmeye başladı. Sanki o hasta olan bölümü âdeta söküyormuş gibi bana bir hâller olmaya başladı. On dakika bu şekilde dua etti. Daha sonra da kalktı gitti. Doğru düzgün teşekkür bile edemedik.

Müdüre Hanım bana:

-Daha sonraki ziyaretlerde onu memnun etmeye çalışırız, dedi. Kumla'dan döndükten iki gün sonra konsültasyon ve parça almak için fakülteye gittik.

Profesör bana:

-Hocam ben bu bölgede bir kitle göremiyorum. Çok ufak bir yapı var ama o da zaten vücudun normal hâli, dedi.

Onlar da ben de eşim de çok şaşırmıştık. Kimseyle yaşadıklarımızı paylaşmadık. Kimseye bir şey de söylemedik. Ama içimiz içimize sığmayacak derecede mutlu bir şekilde eve döndük. Aradan bir müddet geçtiğinde yine oraya gidip bu vesileyle de oradaki bu teyzeyi bulup kendisine tekrar teşekkür etmek istedik. Bu amaçla türbedeki teyzeye gittim ama oralarda yoktu. Yakınlardaki insanlara bu teyzeyi tarif ettiğimde kimsenin öyle bir teyzeyi tanımadığını anladım. O gün bizim burada bir nasibimiz varmış. Allah’ın şifası bu teyze vasıtası ile ulaşmıştı, dedi.

Bu vesile ile hastalarımıza Cenab-ı Allah’tan Şafii ismi hürmetine şifalar dilerim.

Ramazan Günhan-Bursa

