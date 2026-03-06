Taze balık nasıl olurmuş?

“Solungaçları kıpkırmızı, derisi gergin; gözleri canlı, parlak ve dışa bombeli olmalıymış."

Gördes’in balıkçısıyla ilgili hatırama bugün de devam ediyorum. Leyla, beş yaşında, kocaman meraklı gözleriyle her şeye hayran hayran bakan bir kız çocuğuydu. Annesiyle birlikte pazartesi pazarına geldiğinde, ilk durağı hep Abdullah Amca'nın aracı olurdu. Leyla, kedileri çok severdi, özellikle de Sarman'ı. Her pazartesi, cebinde annesinden gizlice aldığı bir parça ekmek ya da peynirle gelir, balık şölenine katılamayan daha çekingen kedilere uzatırdı.

Abdullah Amca, Leyla'nın bu hayvan sevgisine hayran kalır, ona her geldiğinde küçük bir palamut kuyruğu armağan ederdi. Leyla da o kuyruğu eve götürüp, kendi oyuncağı olan "Pamuk" adını verdiği beyaz kedisine ikram edermiş gibi yapardı. Leyla'nın varlığı, balık gününe ayrı bir şefkat ve masumiyet katıyordu.

Emekli öğretmen Halil Hoca, yıllarını tarihi öğretmekle geçirmiş ancak en büyük tutkusu her zaman balıklar olmuştu. Öyle ki, balığın sadece tadını değil, tazeliğini, cinsini, hatta hangi sulardan geldiğini bile gözünden anlardı. Her pazartesi, eli boş da olsa Abdullah Amca'nın yanına gelir, balık tezgâhının etrafında dönen sohbetlere katılırdı. "Abdullah evladım, bu palamudun pulları ne güzel parlıyor, gözleri de berrak, belli ki daha sabahın ilk ışıklarıyla gelmiş ağlara" derdi.

Ardından taze balığın nasıl anlaşılacağını anlatırdı komşulara: "Bakın, solungaçları kıpkırmızı olacak, derisi gergin, parmağınızı bastırdığınızda iz kalmayacak. En önemlisi de gözleri; canlı, parlak ve dışa bombeli olmalı."

Halil Hoca, âdeta Gördes'in balık ansiklopedisiydi. Onun bu bilgisi, balık alacak olanların işini kolaylaştırırken, Abdullah Amca'ya da güvenilirlik katardı. Halil Hoca, kedilerin balık ziyafetini de dikkatle izler "kediler en taze olanı kokusundan hemen bulur" diye yorum yapardı.

Hatta bir keresinde Sarman'ın bir balık kafasını diğerinden daha iştahla yediğini görünce, "İşte bu Sarman, damak tadı gelişmiş bir gurme" diye espri yapmıştı.

Her pazartesi, Abdullah Amca'nın aracı Gördes'e döndüğünde tüm bu karakterler ve onların sadık dostları kediler, yeni bir haftanın başlangıcını, yeni umutları ve yeni bir balık ziyafetini müjdelerdi...

Basri Güler-Emekli Başöğretmen

