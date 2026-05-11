“Yakınlarıma konuyu açtığımda mide kanaması tehlikesini belittiler ama dinlemedim.”

Bir insanı ahlaken eğitmezseniz toplumun başına bela sarmış olursunuz. Bankaları hortumlayanlar diğer akıl almaz vurgunları yapanlar sıradan insanlar değil. Eğitim vicdanlara hitap etmeli. Aksi durumda kalbe akması gereken merhamet, iyilik, dürüstlük; sevgi, sabır, yardımseverlik, dayanışma pınarları kurur. Yürekler taşlaşır. Bu saydığımız duyarlılıklara bağlı olmayan kişi büyük bir kayıp içindedir. Bir tarihte hasta ziyaretine gitmiştim. Hastanın vaziyeti pek iyi değildi. Oğluna “beni biraz ayağa kaldırabilir misin?” demişti. Oğlu babaya hizmeti nimet bilen biriydi, ayağa doğrulttu ve dakikalarca sabırla ayakta tuttu. Sonra tekrar yatağa uzanmasına yardım etti.

Hasta “yorulmadım biraz daha ayakta kalmama yardım et” der gibiydi. Oğlu “baba sen yorulmadıysan ben yoruldum” dedi.

Bu yardıma ben talip olsam kırgınlıklara sebep olabilirdim. Bana, hastanın ayakta durma isteği de doğrusu bilinçsizlik ve lüks görünmüştü. Ama öyle değilmiş.

Bu olaydan yıllar sonra kaldığım yerde greyfurt tüketmeye başlamıştım. Günde birkaç tanenin yanında salatama da limon veya sirke yerine greyfurt suyu kullanıyordum.

Yakınlarım ve konuyu açtığım herkes mide kanaması tehlikesini belirterek beni ikaz ettiler ama dinlemedim. Vücut direncime güvenmiştim. Bu güven sebebiyle kanama birkaç gün devam etmiş ki, vücutta kan kalmamış.

Bulunduğum yerdeki ambulansla il merkezine nakledildim. Orada hem kan hem de serum takviyesi oldu. İki gün yoğun bakımda tedavim sürdü. Anladım ki bir dakika ayakta kalabilmek için ölüme razıydım ve öyle dua ettim.

Öyle anlaşılıyor ki oturan ya da uzanan kişinin dinlenmesi dikilerek, yürüyen ya da ayaktaki kişinin dinlenmesi oturarak ya da uzanarak olmaktadır. Terziye “dinlen” demişler ayağa kalkmış. Vücut direnci yerinde olanların ne hikmetse kalıtımsal rahatsızlıkları uzun süre fark edememeleri büyük tehlike. Öyle ya ismini buradan veremeyeceğim bir ülkede hiçbir arıza ya da belirtisi olmayan fabrikalarda yıllık bakım hiç ihmal edilmiyormuş. İnsan da öyle sağlığına güvenip kulak üstüne yatmak yerine gerekli testler ihmal edilmemeli…

Mustafa Ali Mahdum

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...