Boşanmalar ve çocuklarımız

İki ayrı insan olarak oluşturduğunuz ailenizi çeşitli sebeplerle bitirmeye ve partnerinizle boşanmaya karar vermenizdir boşanmak. Peki bu süreçte çocuk var ise nasıl ilerlemeliyiz? Bir kez daha düşünmeli miyiz?

Hukuki açıdan düşünürsek “boşanma” evlilik sözleşmesinin sonlandırılması şeklinde tanımlanırken, ruhsal açıdan ise aile bütünlüğünün bozulması, ailenin bölünmesi, aileyi ve yakın çevredeki kişileri sarsabilen bir olgu olmaktadır. Boşanma sürecinden en çok etkilenenler ise şüphesiz çocuklardır. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu süreci çocuklara anlatmak ise en doğru karardır. Çocuklar ailelerini ilgilendiren her konuyu en güvendikleri kişiden duymak isterler. Dışarıdan duyulan kararlar onların kendilerini değersiz hissetmelerini sağlar. Bu noktada yapılması gereken şey ilk olarak çocuğa sevgi mesajlarının verilmesi olmalıdır. Yani anne ve baba tarafından çok sevildiğini ve ne yaşanırsa yaşansın sevilmeye devam edeceğinin mesajı verilmelidir. Sonrasında ise boşanma süreci anlatılmalıdır. Anne ve babanın artık ayrı yaşaması gerektiği ve herkes için böylesinin daha iyi olacağı çocuğa uygun bir dille aktarılmalıdır. Bu süreç içerisinde ortak kararlar alıp çocuğun duyguları ön planda tutulmalıdır. Boşanma sürecinde çocuğun sessiz kalıp hiç tepki vermediğini düşünebiliriz fakat bu durumda o, vücut dili ile tepki verebilir.

Kendini suçlama: ‘Annem ve babam benim yüzümden boşanıyor ben onları çok üzdüm’ gibi...

Korku: ‘Annem babam ayrılınca ya beni sevmezse’ gibi…

Öfke: 'Ani saldırganlıklar' gibi…

Yemek yememe sorunları: 'Ani kararlar ile yemek yeme itirazları' gibi…

Okulda ve derslerde gerileme: 'Derslere okula adapte olamama ve uzaklaşma' gibi…

Yalnız kalma: 'Okulda ve ev çevresinde arkadaşlarından uzak kalmak istemesi' gibi…

Uyku problemleri: 'Gece uykularında bölünmeler yalnız yatmak istememe' gibi…

Bunlar başlıca sebepler ve daha bir sürü etkenle karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda bir uzmandan yardım alıp beraber konuşmalı aldığımız kararların sadece iki bireyi ilgilendirmediğini sorumlu olduğumuz çocuklarımız olduğunu unutmamalıyız. Sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için doğru kararlar almalıyız.

Tuğba Kaynak-Çocuk Gelişim Uzmanı

ŞİİR

Nebatat

Tabiat binbir çeşit, her varlıkta bir nizam,

Her canlıda saklıdır hikmet dolu bir makam.

Meyveler renk renk parlar,

Kabukları içinde nice lezzetler saklar.

Ne incir açar bağrını ne nar döker özünü,

Her biri örtüyle korur kendini, sözünü.

Lakin bazılarına gelmez bu ince ikaz,

İnsana ders olacak nice ibret var biraz.

"Salih"

Hoş

Gönlüm dolu çakıl taşı,

Bilsen de hoş bilmesen de,

Gözlerimden akan yaşı,

Silsen de hoş silmesen de

Sevdamızda var mı vefa?

Yalvarsam da kaç bin defa,

Bir gün olsun sürsem sefa,

Ölsem de hoş ölmesem de

Semanur Demirci

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