Geçtiğimiz hafta iyilikle ilgili yazımı okuyanlar hatırlayacaktır. İyiliğin tarifini yapmak kolay olsa da iyi insan olabilmek o kadar kolay değil ve nasip meselesi herhâlde…

Acaba gerçekten iyi insan olmak çok mu zor?

Belli bir şeye ihtiyacı olan, mesela ilaç, gıda vb. ya da maddi manevi sıkıntısı olan yardıma muhtaç hâldeki insanların, ihtiyacını karşılayıp sevindirmek, genellikle iyi insanların işi ve erdemidir.

Cenaze namazından sonra imam sorar ya “merhumu nasıl bilirdiniz?” diye. Acaba bu soruya âdet olarak cevap verenler dışında, içtenlikle onun iyi bir insan olduğuna şahitlik edecek en az dört kişi var mıdır?

Çünkü dünyada kalpler, ahirette ise cennet iyi insanların yeridir.

Kazanılması zor olan bu iki yerde olmak için artık bu zamanda çok gayret ve çok emek de istemiyor. Çünkü iyilik yapmak için çabalayanlar o kadar azaldı ki dünya sanki kötülerin vatanı gibi oldu.

İnsan her zaman iyilik yapamayabilir. Hiç kimseye kötülük yapmamak da iyiliktir. Çünkü bizim dinimizde ve geleneklerimizde zarar vermemek fayda sağlamaktan önce gelir.

"İyilik dağa çıkar kötülük dağdan aşağı yuvarlanır" derler ya hani, olsun, aldırmayalım. İyiler zaten aldırmadılar...

Bu dünyadan göçerken, iyi insanlar o kadar güzel ve o kadar çok iyilikleri miras bıraktılar ki; kıymeti bilinmeyince onlar da iyilerle beraber gittiler. Geride kalan üç beş tane iyi insanla ve iyilik ile koca bir dünyanın yetinmek zorunda kalması ne kadar acı!..

Üstelik tam da dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu en önemli şeyin iyilik ve iyi insanlar olduğu bu zamanda!..

Aslında her insanın iyilik yapmak için bir fırsatı, herkesin her yerde örnek alacağı iyi bir insan mutlaka vardır. İyilerin ve iyiliklerin çoğalacağı bir dünya için onların peşlerinden gidelim.

Zaten bu dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine dönmüyor mu?

Ender Kandeniz-İzmir

ŞİİR

Gençlik

Gençlik elde bir fırsat nehirler gibi akar,

Damarında hararet, gönülde fırtınalar,

Sabah uyandığında hayata o hükmeder,

Dünyayı fethetmeyi arzu ve yemin eder...

Gün batar akşam olur, hüzünlere gark olur,

Bir planı bozulsa paramparça çark olur

Aşk çıkarsa önüne kavrulur yanar teni,

Bir gülümseme yeter, der ki ah cânı beni...

Önünde yollar uzar hayaller kanatlanır,

Düştükçe kalkıp koşar yeniden umutlanır.

Hüzün de olur bazen misafir olup gider,

İçten bir nağme olsa gözyaşlarını siler...

Arkadaş canlısıdır, gönlü mum olur erir,

Yıldızlara sır verir, yarınına söz verir;

Renkli gözleri parlar umut dolu bakışır,

Gençlik altın madalyon her göğüse yakışır...

Gençlik içimde yara, gençlik ruhuma merhem

Gençlik dünümde kaldı, hatırası muhterem.

Gençlik geçip gitse de “gönül kocamaz” derler,

İhtiyardır, gençliğin kıymetini bilenler...

Servet Şahinbaş

ESKİMEZ KELİMELER

MAHARET: Bir işteki ustalık, beceriklilik, marifet, hüner, meleke; yetenek.

MUHTEMEL: Olması veya gerçekleşmesi ihtimal dâhilinde olan, olabilir, olası, mümkün.

İHTİMAL: 1. Mümkün olma, imkân dahilinde bulunma, olabilirlik, olasılık. 2. Mümkündür, belki. 3. Bir şeyi taşıyabilme, ona gücü yetme, tahammül edebilme. 4. mat. Bir incelemenin, bir denemenin mümkün olan bütün sonuçları içinde belirli özelliğe sâhip olanlarının sayısının toplam sonuç sayısına oranı.

MUHTELİF: 1. Farklı, çeşitli, çeşit çeşit, türlü. 2. eski. Birbirine uymayan, birbirinden farklı olan, aykırı, muhalif.

İHTİLAF: 1. Anlaşmazlık, uyuşmazlık. 2. Farklı olma, uymama, ayrılık.

İHTİRAS: Çok şiddetli arzu, hadden aşırı hırs derecesindeki istek.

İRTİBAT: 1. Bağlı oluş, bağlanma. 2. İlgili oluş, ilgi. 3. Bağlantı, merbutiyet. 4. asker. Birliklerin birbirinin durumundan, harekât ve maksadından haber almak üzere aralarında kurulan bağlantı.

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