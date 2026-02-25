Çocuğum tekinsiz sokakta bir başına

Şimdi sizinle bir sahne canlandıracağız. "Evladım sokakta bir başına. Sokağın ismi tabelada yazıyor: 'Tekinsiz Sokak' Sessiz adımlarla yürüyor ve etrafı seyretmeye başlıyor. Tam köşebaşında birbirine kötü sözler söyleyen bazı insanlar... Biraz daha ileride kötü suratlı biri çıkıp onu kolundan tutup zorla sağ tarafa çekiyor... Evladım sesini çıkarmaya çalışsa da çıkaramıyor. Tepki veremiyor, sanki uyuşmuş gibi! Öylece donakalmış, şaşkın bir hâlde... Kötü suratlı kişi onu mahallenin diğer köşebaşına bırakıp gidiyor. Evladım bu sefer bir grup insanın birbirine zarar verdiğini görüyor. Başka böyle birçok kötü sahneye şahit oluyor. Diğer sahneleri sizin muhayyilenize bırakıyorum..."
Şimdi gelelim sahnenin perde arkasına. Yani gerçek yaşantıya... Şimdi onu da beraber izliyoruz.
"Evladım eline tableti (telefonu) aldı. Hemen video seyretmeye başladı. Bir videoyu açtı, birkaç saniye geçmeden eli diğer video için ekrana kaydırma hareketi yaptı. Videolar kaydıkça sanki başka bir dünyayı seyrediyor gibi oldu... Önüne neler mi çıktı? Az önce canlandırdığımız sahnedeki hadiselerin aynısı... Hatta daha fazlası...
Çocuklar böyle ekran başında saatler geçiriyor... Siz? Ne zaman evladınız aklınıza gelirse kontrol ediyor tableti elinden alıyorsunuz. O da size kızıyor belki bağırıyor. Bu sahneleri seyrederken acıyor. Bir veya iki yaşlarındaki çocukların bile annelerine vurarak karşılık vermesini seyrettim. Diğer yaşların tepkilerini sizler hayal edin yine..."
Biliyorum bu konuları ele almak da zor, sizin bu konuları okumanız da. İçiniz sıkılıyor... Ama şimdi ben çocuğunuzu alsam, bu "tekinsiz sokak"ta tek başına bırakıp gitsem, bana kızmaz mısınız? Hatta benim için bütün hukuki işlemlere başvurursunuz. Evladımı bıraktı, hem de tekinsiz bir yerde tek başına diyerek...
Şimdi size acı gerçeği söylüyorum. Çocuğunuz ha tekinsiz sokakta tek başına, ha internette tek başına gözetimsiz dolaşıyor... İkisi de aynı... Çocuklarımıza sahip çıkalım, yoksa başları sahip çıkar. Zihnini, kalbini doldurur, istediği gibi yönlendirir... Sonra bakmışsınız ki evladınız size yabancı olmuş... Sevgi beklediğiniz gözler geri gitmiş, karşınızda bir yabancı duruyor... Ya da gerektiğinde her işinizi bırakıp ekran başına onunla birlikte oturup onunla uygun programları takip edersiniz... Tıpkı sokakta elinden tutarak yürüdüğünüz gibi...
Âmine Kübra Salar
ŞİİR
Namaz ilâhîsi
İmandan sonra namazdır
Bunu bilmemek ne acı
Ne kadar övülse azdır
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı
O, "gözümün nuru" diyor
"Vuslatın süruru" diyor
Ne kadar hoş, duru diyor
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı
Namaz Hakk'a yakınlaşmak
Her türlü engeli aşmak
Kulluk ile dolup taşmak
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı
Suyunu Kevser göndersin
Melekler seccade sersin
Bir tüy gibi hafiflersin
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı
Allah emri esas bize
Dinin direği nas bize
Peygamber'den miras bize
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı
Kalbin pasını silelim
Kul olmak nedir bilelim
Namaz namaz dirilelim
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı
Oğuz, Müslüman evlâdı
Yâr-i Gar'dan aldı adı
Başka bir söz bulamadı
Namaz müminin miracı
Bütün dertlerin ilâcı...
Bekir Oğuzbaşaran