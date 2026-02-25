Çocuğum tekinsiz sokakta bir başına

Şimdi sizinle bir sahne canlandıracağız. "Evladım sokakta bir başına. Sokağın ismi tabelada yazıyor: 'Tekinsiz Sokak' Sessiz adımlarla yürüyor ve etrafı seyretmeye başlıyor. Tam köşebaşında birbirine kötü sözler söyleyen bazı insanlar... Biraz daha ileride kötü suratlı biri çıkıp onu kolundan tutup zorla sağ tarafa çekiyor... Evladım sesini çıkarmaya çalışsa da çıkaramıyor. Tepki veremiyor, sanki uyuşmuş gibi! Öylece donakalmış, şaşkın bir hâlde... Kötü suratlı kişi onu mahallenin diğer köşebaşına bırakıp gidiyor. Evladım bu sefer bir grup insanın birbirine zarar verdiğini görüyor. Başka böyle birçok kötü sahneye şahit oluyor. Diğer sahneleri sizin muhayyilenize bırakıyorum..."

Şimdi gelelim sahnenin perde arkasına. Yani gerçek yaşantıya... Şimdi onu da beraber izliyoruz.

"Evladım eline tableti (telefonu) aldı. Hemen video seyretmeye başladı. Bir videoyu açtı, birkaç saniye geçmeden eli diğer video için ekrana kaydırma hareketi yaptı. Videolar kaydıkça sanki başka bir dünyayı seyrediyor gibi oldu... Önüne neler mi çıktı? Az önce canlandırdığımız sahnedeki hadiselerin aynısı... Hatta daha fazlası...

Çocuklar böyle ekran başında saatler geçiriyor... Siz? Ne zaman evladınız aklınıza gelirse kontrol ediyor tableti elinden alıyorsunuz. O da size kızıyor belki bağırıyor. Bu sahneleri seyrederken acıyor. Bir veya iki yaşlarındaki çocukların bile annelerine vurarak karşılık vermesini seyrettim. Diğer yaşların tepkilerini sizler hayal edin yine..."

Biliyorum bu konuları ele almak da zor, sizin bu konuları okumanız da. İçiniz sıkılıyor... Ama şimdi ben çocuğunuzu alsam, bu "tekinsiz sokak"ta tek başına bırakıp gitsem, bana kızmaz mısınız? Hatta benim için bütün hukuki işlemlere başvurursunuz. Evladımı bıraktı, hem de tekinsiz bir yerde tek başına diyerek...

Şimdi size acı gerçeği söylüyorum. Çocuğunuz ha tekinsiz sokakta tek başına, ha internette tek başına gözetimsiz dolaşıyor... İkisi de aynı... Çocuklarımıza sahip çıkalım, yoksa başları sahip çıkar. Zihnini, kalbini doldurur, istediği gibi yönlendirir... Sonra bakmışsınız ki evladınız size yabancı olmuş... Sevgi beklediğiniz gözler geri gitmiş, karşınızda bir yabancı duruyor... Ya da gerektiğinde her işinizi bırakıp ekran başına onunla birlikte oturup onunla uygun programları takip edersiniz... Tıpkı sokakta elinden tutarak yürüdüğünüz gibi...

Âmine Kübra Salar

ŞİİR

Namaz ilâhîsi

İmandan sonra namazdır

Bunu bilmemek ne acı

Ne kadar övülse azdır

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı

O, "gözümün nuru" diyor

"Vuslatın süruru" diyor

Ne kadar hoş, duru diyor

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı

Namaz Hakk'a yakınlaşmak

Her türlü engeli aşmak

Kulluk ile dolup taşmak

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı

Suyunu Kevser göndersin

Melekler seccade sersin

Bir tüy gibi hafiflersin

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı

Allah emri esas bize

Dinin direği nas bize

Peygamber'den miras bize

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı

Kalbin pasını silelim

Kul olmak nedir bilelim

Namaz namaz dirilelim

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı

Oğuz, Müslüman evlâdı

Yâr-i Gar'dan aldı adı

Başka bir söz bulamadı

Namaz müminin miracı

Bütün dertlerin ilâcı...

Bekir Oğuzbaşaran

