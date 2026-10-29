Çözüm mü arıyoruz, yük mü artırıyoruz?

Bir insan aile içinde yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor; hemen “ikinci bir evlilik düşün” deniliyor. Bir taşınmazıyla ilgili mesele açılıyor “sat, paraya çevir ve harca” tavsiyesi geliyor. Tavsiye vermek kolaylaşıyor fakat onun neticesini yaşayacak olan yine karşıdaki insan oluyor.

Her meselede yeni bir alternatif göstermek, çözüm üretmek değildir. Bazen çözüm; elde bulunanı dağıtmak değil, onun kıymetini bilerek aksayan tarafını düzeltmektir. Aileyi, işi veya yıllarca emek verilerek alınmış bir mülkü gözden çıkarmadan önce meseleyi bütün yönleriyle anlamak gerekmez mi?

Din büyükleri “dünyada en zor şey, karar vermektir. Bir ‘evet’ veya ‘hayır’ insanı kurtarabilir veya helake götürebilir” buyuruyorlar. Öyleyse bir kimsenin hayatını değiştirecek sözleri kolayca söylememeliyiz. Çünkü söylediğimiz söz unutulsa bile onun meydana getirdiği netice uzun yıllar devam edebilir.

Elbette bazen yeni bir yol seçmek, bir malı satmak veya mevcut düzeni değiştirmek gerekebilir. Fakat bu karar, meseleyi dinlemeden ve şartları araştırmadan verilmemelidir. Doğru nasihat; karşıdakini kendi istediğimiz yöne sürüklemek değil, onun hayrını gözeterek düşünmesine yardımcı olmaktır.

Olumlu yaklaşmak, sıkıntıyı görmezden gelmek değildir. Kırmadan konuşmak, tarafları birbirine yaklaştırmak ve mümkünse kaybı azaltacak bir çıkış yolu aramaktır. Büyüklerimizin, “yeter ki birbirinizi kırmayın, dökmeyin, birbirinizi sevin” ölçüsü, yalnız aile içinde değil, verdiğimiz her nasihatte bize rehber olmalıdır.

Birisi bize derdini anlattığında hemen hüküm vermek yerine önce dinleyelim: “Bunu nasıl bitiririz?” demeden önce, “Bunu nasıl düzeltebiliriz?” diye soralım. Çünkü gerçek çözüm, yeni bir yük göstermek değil; taşınan yükü hafifletmektir.

Hüseyin Demir-İstanbul

ŞİİR

Bugün ve tüm gün

Gelmediniz yağmurda,

Sen de...

Ama sağanaklar didemde

Boğulmaktayım kendi gölümde

Yokluklar hasretle gri semada

Kayboldum bilinmezin karanlığında

Siyahın tonlarının en karasında

Varlığı var etme zamanda

Aslında var mıydım

Bu zamanda?

Seni mi sevdim sevmeyi sevdim?

İç âlemimde sorular girift sorular

Varlığımı bilen var mı?

Bu hâlimle...

Kayboldum görünür olduğumda

Gülümseyen maskemin ardında.

Lütfü Yarar

SAĞLIK OLSUN

FİBROMİYALJİ: Genç kadınlarda daha sık görülmekle birlikte herhangi bir yaşta ve erkeklerde de görülebilir. Fibromiyaljinin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak soğuk hava, fiziksel ve duygusal stresli durumlar, kişilik yapısı şikâyetlerin artmasına sebep olabilir. Fibromiyalji kalıcı kas-iskelet sistemi bozukluğuna sebep olan bir hastalık değildir. Fakat hayat kalitesini ciddi şekilde bozan bir hastalıktır. Hastalık sistemik hastalıklarla karışabilir veya bu hastalıkların seyrinde ikincil olarak görülebilir. Bu yüzden hastalıkla ilgili şikâyetleri olan bireylerin mutlaka hekime başvurması gerekir. Hastalığın teşhisinin konulması ve tedavinin düzenlenmesinde uluslararası kabul görmüş kriterler mevcuttur. Teşhis konulurken hastanın klinik bulguları, kan tetkikleri ve radyolojik bulguları göz önünde bulundurulur. Fibromiyaljide kan ve laboratuvar tetkikleri genellikle normaldir. Bu yüzden iyi bir klinik değerlendirmesi çok önemlidir. www.turkiyehastanesi.com

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