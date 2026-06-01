Gafletten ne canlar yanmadı ki

Gece rüyamda gafleti içeren bir şiir uzattılar. Gafletin de şiiri mi olurmuş! “Televizyonu izlemediğim hâlde, kapatmayı unutmak gaflet, dahası nedir ki?” deyip şiiri daha okumadan yargıda bulundum. Fakat okuduğumda gafleti çok mükemmel açıklayan ve akıcı bir şiir olduğunu anladım.

Uyandığımda iki kıtasını hatırlayabildim. Onu da kalkınca not ederim deyip kestim. Maalesef sabahleyin hiçbir şeyi hatırlamaz oldum. Ama şiir akılda kalacak nasihatler içeriyordu. Biri büyüklerimizin nezdinde bizim gibi sıradan insanların rüyasının bir önemi yok. Onların görüşüne göre, haramı helali bilenler bu günahı işlemiyor. Onlar gaflet belasına düşmekten Allaha sığınıyor. İnsanın gerçeklerinden uzaklaşması, sorumluluklarını unutması, hayatın gerçek anlamını göz ardı etmesi durumudur gaflet. Günlük hayatın yoğunluğu, geçici arzular, insanı düşünmekten, kendini sorgulamaktan alıkoyar. Öyle ki insanın ne gerekçeyle yaşadığını bilmemesi, gidişatından habersiz olmasıdır gaflet. Yoğun trafikte uykusu geldiği hâlde araç kullanmada ısrar da gaflet. Kendi davranışlarının sonuçlarının ne olacağını bilmeyen ya da hesap etmeyen kişi ne yapmaz ki? Her şeyi teknolojiye yükleyemeyiz. İrademiz var. Kabul edelim ki dikkat dağıtan unsurlar olacaktır.

Maneviyatı ihmal, sürekli tüketim ve eğlence odaklı bir hayat da insanı düşünmekten uzaklaştırarak gaflete sürükleyebiliyor. Gafletten kurtulmanın yolu günlük farkındalık süremizi uzatmak, davranışlarımızın anlamını düşünmek, peşkir omzunda hizmetlilerin karşılamayacağını cezaevine düşmeden hesaplamak; insanlığımızı unutturmayan kitaplar okumak, tefekkür, kır gezileri; manevi değerlere yönelmek kişinin bilinçlenmesine yardımcı olabiliyor. En önemlisi de çevremize karşı duyarlı olmaktır.

Sonuç olarak, gaflet insanın hem kendisine hem de çevresine yabancılaşmasına neden olan önemli bir faktör. Şuurlu ve sorgulayan bir hayat bizi gafletten uzaklaştırır ve daha anlamlı bir hayat sürmeye yönlendirebilir.

Mustafa Ali Mahdum

ŞİİR

Babam

Sensiz ilk bayram canım babam,

Omuzlarım düşmüş kalkmıyor,

Daha kaç bayram geçer babam,

Gün geçtikçe yüküm artıyor.

Sanki kapı çalıp da gelecekmişsin,

Hayaline kapıldım gelecek misin?

Kabullenmek de çok zormuş bilir misin?

Yine de hayalinle yaşarım babam.

Alışmak çok zor biliyor musun?

Yetim kaldım hissediyor musun?

Hayalin yetmiyor bana babam,

Çok ama çok özledim canım babam.

Mücahit Demirci

TARİHTEN BİR YAPRAK

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI: 29 Ağustos 1526, çarşamba günü ikindi vakti Macar hücumu ile başladı. Macarlar 70 bin kişilik zırhlı süvarileriyle saldırıya geçip Osmanlı merkezini imha etmek azmindeydi. Vezir-i azam İbrahim Paşa kumandasındaki Rumeli askeri, üzerine gelen hücumda, yeni harp plânı gereğince, Osmanlı kuvvetleri geri çekilip düşmanı içeriye aldılar. Kral İkinci Layoş zafer duygusuyla Osmanlı ordusunun merkezine hücum etti.

Nihâyet Macarların Kral kumandasındaki kuvvetleri de içeriye alınıp topların önüne çekildikten ve gerileri de akıncı ve deli kuvvetleri tarafından çevrildikten sonra üç yüz top birden ateşe başladı. Top ateşiyle düşman ordusu karmakarışık hâle geldi. Panik başladı. Macar Kralı İkinci Layoş öldü. Düşman ordusu darmadağın oldu. İki saat süren savaşta Mohaç Zaferiyle Macaristan’ın başşehri Budin dâhil, Segedin ve diğer bazı şehirler fethedildi.

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...