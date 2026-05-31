Evlilikte neşeli ve esprili olmak

İnsanoğlunun hayatı boyunca mutlu, neşeli, huzurlu olması için; yetenekli ve sevdiği bir işte çalışması bir de iyi bir eşe sahip olmasıdır. Bu iki olgu insanı vezir de eder rezil de. Bunun evlilikte küfüv ve denklik çok önemlidir.

Evliliğin yapılan işe göre daha önemli olması ve üzerinde devamlı durmamın nedeni ailenin meyvesi olan çocukların dünyaya gelmesidir. Toplumun huzuru ailedeki huzura bağlıdır. Boşanmaların çok olduğu toplumun aile yapısı, çocukların yetiştirilmesi, ana-baba sevgisinden ilgisinden uzak kalması birçok ileride sorunlara neden olmaktadır.

Malcolm X “Yeni bir ulusun inşası kadınla başlar. Çünkü anne, çocuğun ilk öğretmenidir ve onun çocuğa verdiği mesajı, çocuk dünyaya verir” der. Yani ne ekersen onu biçersin ama sadece kendisi değil bunun etkisi tüm insanlığı etkiler.

Hep diyoruz ki kadınlarımıza maddi manevi imkân verilsin hem ahlaki hem dinî hem de bilim, nezaket kuralları bakımından çok bilgili olsun ki çocuklarını da bu yönde yetiştirsin. Okul ailede başlar.

Evliliği güzelleştiren bir unsur olarak espri önemlidir. Olaylara esprili bir bakış açısı getirmek, evlilikteki anlayışı ve samimiyeti geliştirir. Ciddileşip olayların derinine inmektense, karşıdakini üzmeden, esprilerle ortamı geçiştirebilmek önemlidir.

Hoşgörülü ortamların oluşmasında espri önemli yer tutar. Sorunları espri ile halletmeye çalıştığımızda kırma, kırılma gibi incitici durumların çoğunun oluşmasını önleyebiliriz.

Nice çok sert ortamlar bile espriyle yumuşayabilir. Kısacası espri, gerginliğe meydan vermeden eşlerin sorunlarını aşmasını sağlayan önemli bir faktördür.

Diğer yandan, sürekli espri yapan insanların ciddiyetine inanmak da zordur, söyledikleri pek inandırıcı gelmez. O tür insanların ayakları yere basmaz, algı sistemleri o şekildedir. Ciddi işler söz konusu olduğunda güvenilemeyen insanlardır. O nedenle her konuda olduğu gibi esprilerde de ölçülü olmak gerekir.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Kim demiş?

Gözlerim öteleri arar,

Yüreğim sevgi diye çarpar,

Bugündeyken derdim yarındır…

Kim demiş bana yobaz?

İlim, kaybettiğimdir,

Hoşgörü, hasretimdir,

Tevazu hem hâlimdir…

Kim demiş bana yobaz?

Canım sıkılır, göğe bakarım,

Dertlenir, toprağı arzularım,

Ruhum hedefinden hiç şaşmaz;

Kim demiş bana yobaz?

Akın Daşcı

TÜRK DİL KURUMUNDAN KELİMELER

BENGİ: 1. Sonsuz. 2. Ölümsüz. 3. Ege ve Marmara Bölgesi’nin güneyinde oynanan halk oyunlarından biri.

BESLEK: 1. (ağızlardan) Besleme. 2. Beslenen.

BESTSELLER: (ÇOKSATAR): En çok satılan yayın.

SÖNÜMLENMEK: Sönümleme işi yapılmak.

BETİMLEME: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma; tasvir.

BİJUTERİ: 1. Kuyumcunun yaptığı değerli takıların tamamı. 2. Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı, süs eşyası.

BİLİNÇALTI: Bilinç dışı olmakla birlikte kapsamında bulunan şeylerin istenildiği zaman bilince çağrılabildiği zihin bölgesi; şuuraltı, tahteşşuur:

BİLLBOARD: (DUYURUMLUK): Duyuruların üzerine yazıldığı veya yapıştırıldığı düz levha; duyuru tahtası, ilan panosu, ilan tahtası.

AÇIORTAY: Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.

