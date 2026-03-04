Kazanıyorken kaybediyor olabilirsiniz

Zihninizi verimli olarak çalıştırmadan önce, ulaşmayı umduğunuz sonuçlarla ilgili algılamalarınızı geliştirmelisiniz. Beyin tanımlanmış bir hedefe sahip olduğunda, amacına ulaşıncaya kadar yoğunlaşmakta, yönlenmekte eğer böyle bir hedef yoksa enerjiyi boşa harcamaktadır.

İstediğinizi yeteneklerinize göre elde etmenin tek yolu, ne istediğinizi bilmektir. Sonuçlarınızı belirlemedeki 5 yolu inceleyelim.

1- Sonuçlarınızı olumlu cümlelerle ifade ediniz: Neyin gerçekleşmesini istediğinizi söyleyiniz.

2- Mümkün olduğu kadar kesin olun: Tüm duygularınızla istediğiniz sonuçları tanımlamaya çalışın. Tanımınızın duygusal yönü ne kadar zengin olursa, istediğiniz sonucu elde etmek için beyninizi o oranda güçlendirirsiniz. Sonuca hangi tarihte kesin olarak ulaşacağınızı belirleyin.

3- Açık bir ispatlamaya sahip olun: Amacınıza ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl anlayacağınızı bilmezseniz; amacınıza ulaşmış olsanız bile bunu fark edemezsiniz. Sonuçları bilmezseniz, kazanıyorken kaybediyor olduğunuzu sanabilirsiniz.

4- Kontrollü olun: Sonuç sizin tarafınızdan başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Sonuçlarınız sizin doğrudan etkileyebileceğiniz şeyleri yansıtmalıdır.

5- Sonuçlarınızın anlamlı ve istenilir olup olmadığını sınayın: Gerçek amacınızın, gelecekteki sonuçlarının neler olacağını tahmin edin. Sonucunuz size ve diğer kişilere yararlı olmalıdır.

Sonuçları belirlemenin ana ögeleri; tam olarak ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi ne oluyor? Bu sorulara kafa yormak ve bu uğurda çalışmak çabalamak gerekiyor. Her şey düşüncede başlar. Ne düşünürsek onu yaşarız.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Gençlik var

Afyon yutmuş gibiler

Kurtaracak gençlik var

Bir girdaba girmişler

Kurtaracak gençlik var

Hiç kimseye acımaz

Göz yaşına aldırmaz

Geleceğine bakmaz

Kurtaracak gençlik var

Kalpten kalbe savrulan

Yanlışları savunan

Ekranlarda savrulan

Kurtaracak gençlik var

Çok bilmişlik taslıyor

Büyük sözü takmıyor

Gerekirse haklıyor

Acınacak gençlik var

Mektup nedir bilmeyen

Bir kez hasret çekmeyen

Mertçe cesur sevmeyen

Öğrenecek gençlik var

Nöbetçi der; bilgisiz

Din bilgisi yetersiz

Dünya yansa ilgisiz

Ama bizim gençlik var

Nöbetçi Şair (Şahin Ertürk)

DUYGU DAMLASI

ÖZDE Mİ SÖZDE Mİ? Sözde değil özde diye bir tanım duyduk mu? Sonra kendimize baktık mı? İyilik etmek ne güzel, yardım etmek ne güzel, dert çekmek ne güzel, insaf etmek ne güzel, affetmek... Hepsi ne iyi ne güzel... Dilimizden düşürmediğimiz güzellikler değil mi? Peki dilimizden düşürmediğimiz bu iyiliklerden hangisini yapabiliyoruz? Her biri yeri ve zamanı geldiğinde hepimizin, dile getirdiği ve yapılmasını öğütlediğimiz hasletler değil mi? Ne acıdır ki hepsi bizim dilimizde... Yani sözde... Öyle olduğu için de yardıma muhtaç, muhtaçlığıyla kalıyor. Dert çeken derdiyle baş başa... İnsaf bekleyen insafa hasret, merhamet merhametsizin cebinde yok... Hele el açıp boyun bükene nefsin verdiği iştihayla ilgisiz kalıyoruz... “Ayağa değmedik taş olmaz başa gelmedik iş olmaz” demiş atalarımız... İş, başa gelmeden sefamızı sürerken kitaplarda okuduğumuz, büyüklerden dinlediğimiz ve gördüğümüz o güzel hasletlere sözde değil özde bağlanabilmek değil mi? [Ömer Reşat Altınok]

