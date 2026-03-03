Başarı kopyalanabilir mi?

Özellikle iş hayatına yeni atılmak üzere olanlar ile üniversiteye girecek öğrencilerin tercihleri oldukça önem kazanmaktadır. Zira kişi sevdiği ve yetenekli olduğu işi yaptığında daha başarılı ve mutlu olacaktır. Bunun için kişi, yeteneklerinin ne olduğunun farkına varmalı, kısacası kendisini iyi tanımalıdır. O hâlde mükemmel ve etkin bir şekilde yeteneklerinizi kullanabilmenin yolları üzerinde duralım. Şimdi içinde bulunduğunuz durumda yeteneklerinizi en iyi şekilde kullanabilmek için haberleşme ustalıklarınızı nasıl geliştirebileceğiniz üzerinde duralım. Burada en önemli nokta yapabilecekleriniz üzerine hiçbir kısıt koymamaktır. Anahtarınız da modelleme gücüdür. Diğer insanlar para kazanıyor, başkaları ile iyi geçiniyorlarsa, bu kişilerin meşru anlamda yaptıklarını taklit ederek siz de aynı sonuca ulaşabilirsiniz.

Başarının inançla başladığını bilmeniz gerekir. Bir şeyi yapmak için gerekli ustalık ve kaynaklara sahip olsanız bile kendi kendinize başaramayacağınızı söylediğiniz zaman, işin yapılabilmesini mümkün kılan tüm sinirsel yolları. Kendi kendinize kapamış oluyorsunuz. Bir işi kendi kendinize başarabileceğinizi söylediğiniz zaman kaynakları harekete geçirecek şekilde, yolları açmış oluyorsunuz.

Asıl başarı formülü sonucunuzu bilmek, ne elde ettiğinizin farkında olacak şekilde duyusal hassasiyetinizi geliştirmek, en uygun şekline dönüşünceye kadar davranışlarınızı değiştirme esnekliğine sahip olmak ve sonuca ulaşmak şeklinde 4 adımdan oluşmaktadır. İstediğiniz sonuca ulaşamadığınız zaman başarısız olduğunuz anlamına gelmez, istediğinizi elde edinceye kadar davranışlarınızı değiştirmeniz gerekir.

Becerikli durumda olmanın, istediğiniz sonuçlara ulaşma ve cesaret vermedeki gücünü ve fizyolojisini, iç temsilinizi nasıl düzenleyeceğiniz öğrenildiğine göre, kendinizi başarıya adamışsanız, demek ki başaracaksınız.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Ateş ve gül

Ya hayır de yahut sus,

Dili atma ateşe,

Hata insana mahsus,

Kulu atma ateşe.

Seversin ince iken,

Koklarsın gonca iken,

Tene batsa da diken,

Gülü atma ateşe.

Ne verirsen bağrından,

Düşerler zararından,

Feragat et kârından,

Pulu atma ateşe.

Sahip çık emanete,

Uğratma ihanete,

Yüz döküp muhannete,

Eli atma ateşe.

Giyabî işin aslı,

Var git yoluna uslu,

Çıkma huzura isli,

Külü atma ateşe.

Mustafa Özkahraman

BİTKİLERİN DİLİNDEN

DEMİRHİNDİ ŞURUBU: Demirhindi şurubu, şerbeti demirhindi meyvesinden yapılan geleneksel bir içecektir. Osmanlı Türk mutfağında ferahlatıcı ve şifalı olarak tüketilirdi. Zengin vitamine sahiptir. C ve B vitaminleri A vitamini mineral olarak da demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi mineraller içerir. Yüksek lif sayesinde sindirim sistemini destekler. Kabızlığa iyi gelir. Çok iyi bir antioksidan ve antienflamatuar özellikleri vardır... Kalp damar sağlığına iyi gelir. Bağışıklığı destekler. Karaciğeri destekler yağlanmayı önlemede etkilidir. Yazın serinletici özelliği vardır. Vücut ısısını dengelemede etkilidir. Yorgunluğa ve halsizliğe iyi gelir. Serbest radikallere karşı vücuda destek verir... Cildi gençleştirir, eklem ağrılarına iyi gelir... Aşırı tüketimde doktora danışmak önemlidir.

