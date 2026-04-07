İnsan yaşadıkça ve yaşlandıkça anlıyor. Çocukluğumuzda akşam gezmeleri en çok hoşlandığımız anılarımızdan biriydi sanırım. Hele bir de misafir olduğumuz evde yaşıtımız çocuklar varsa.

Bu akşamlarda beyler kışın misafir odasında, hanımlar mutfakta, yazları ise bahçede çay kahve ve ikram keyfinde sohbet etme imkânı bulur, biz küçüklere de oynamak için koca bir meydan kalırdı.

Misafirlik önceden haberleşerek randevu ile ayarlanırdı. Çocuklar bu işin en iyi haberleşme aracıydı. Telefonun herkesin evinde olmadığı o zamanlarda işte haber postacısı biz çocuklar ev sahibine "müsaitseniz akşama geleceğiz” haberini götürürdük...

Misafir olacağımızın haberini verdiğimizde ise annemizin sevinci yüzündeki tebessümden hemen belli olurdu... O sohbet akşamlarında günlük hayatta yaşananların iyi ya da kötü etkilerinin halet-i ruhiyemizinden anlaşılması, dertlerin gönülden paylaşılarak, maddi ve manevi sıkıntılara birlikte çare aranmasıydı. Dostluğun kıymetinin, menfaatsiz yardımlaşmanın ve insana değer verilmesinin en güzel hâliyle yaşatılmasıydı.

Psikolojide terapi sözcüğünün belki de o günkü karşılığıydı sohbet. Hem ruhumuza hem de gönlümüze doktorsuz ve ilaçsız şifaydı. Muhabbetin özü, sevginin kalplerde huzura yolculuğuydu... ve yorgun saatlerin dinlenme buluşmasıydı.

Ayrıca o zaman farkında olmasalar da biz çocukların gelecekte kuracağı insan ilişkilerini, dostlukların değerini, sevgi ve saygının önemini bizzat yaşayıp öğrenmesinin eğitim yuvasıydı... Arzulanan, özlenen bir hasletti.

"Hasletti" diyorum; çünkü o sohbetler maalesef ki neredeyse hiç kalmadı desem, bitti desem, bana inanır mısınız? TV ekranları hayatımıza girdiği günden beri sohbetin özü de mekânı da hatta tarifi bile değişti. Azala azala geriye neredeyse sadece adı kaldı.

Onun yerini teknolojik iletişimin, salgın bir hastalık gibi yaydığı sanal sohbetler aldı. Hele ki cep telefonu ve internet, o eski sohbetlerin güzelliğinden, geriye kalan ne varsa yavaş yavaş hayatımızdan çıkardı... Şimdi kendimize sormamız gereken soru şu: "Bizler eskiden olduğu gibi acaba gerçekten sohbet edebiliyor muyuz?" Yoksa sadece görünüşte sohbet etmek için bir araya toplanmış insanların, fotoğraf karesindeki yüzlerden bir sureti miyiz?

Rumuz: “Madenci”

ŞİİR

Cennetin talipleri

Kanlı sabahıydı günün,

İnsanlık en derin uykusunda,

Medeniyet gaflette…

Gökyüzü kan kusuyor,

Bulutlar darağacına gebe.

Sokaklarda medeniyet kılıklı kan sevdalıları,

Kızıl kadehlerini tokuşturup gülümsüyorlar.

Ve tek bir sarhoşun hükmüyle,

Binlerce asil yüreği sürdüler sehpaya

Çocuklarının gözleri önünde…

Şarkın aslanları, çağın devleri…

Bir nefes uğruna satmadılar haysiyetlerini,

Ucuz değildik.

Korku hep yabancıydı bizlere,

Şerefli bir ölümü sardılar göğüslerine,

Arşı titretti o dimdik duruşları.

Boyun eğmediler

Çünkü onların lügatinde

Yaşamak zafer, ölüm hezimet değildi.

Bir görseydin o suskun kükreyişlerini…

Sessiz bir dilde, sözsüz anlaştılar.

Yağlı urgan, boyunlarında asil bir nişanla

Sözleştiler

Sığınmadılar ne korkuya ne acze…

Mukaddesti davaları,

İdrakin ötesinde.

Daha çocukken kesildi onların şah damarları

Ar damarları değil...

Onlar övülmeye layıktır,

Ötekiler değil...

Mehmet Emin Gülicem

BİTKİLERİN DİLİ

TERE: Kendiliğinden keskin bir tadı vardır. Yeşil geniş yaprakları olan bir bitkidir. Kahvaltılarda ve salatalarda veya besin değeri yüksek kalorisi düşüktür.

Solunum yollarına ve akciğerlere iyi gelir. Tere sigara içenler için çok iyi bir dosttur... Tere kansızlığa yani anemiye de iyi gelen bir bitkidir. Bolca demir ve folat bulunur. Terede K vitamini de vardır kalsiyum da magnezyum da. Bu sebeple kemiklere de iyi gelir... Terenin bir güzel özelliği de sindirim sistemine katkısıdır... Hem lifli bitki olduğu için kabızlığa çözüm sağlamada vücuda destek olur hem hazımsızlık ve şişkinlik için de iyi gelir... Tere sadece akciğere değil karaciğere de çok iyi gelir... Vücuttan toksin atılmasına yardımcı olur... Bu kadar güzel bir bitki kalbi unutur mu? Kalbin de dostudur... İyi bir antioksidan bitkidir. Hem tansiyona hem kalbe iyi gelir... Damar sağlığını korumada iyi bir bitkidir... Kilo vermeye de yardımcı olur. Cildi güzelleştirir gözlere can verir... Sağlığınız için doktorunuza danışınız...

