Çocuk yetiştirmeyle ilgili düşüncelerimi bugün de paylaşıyorum...

-Eğlenceli olun. Durumları oyuna çevirin. Birlikte temizlik yaparken, ortalığı toplarken onu örneğin Süpermen yapabilirsiniz.

-Emirler vermek yerine seçenekler sunun. Karar vermek çocuğun kişiliğini güçlendirir; emirler ise huzursuzluk ve kargaşaya sebep olur. “Dişlerini pijamanı giydikten sonra mı yoksa önce mi fırçalayacaksın?” diye sormak, “git dişlerini fırçala” demekten daha çok etkili olur.

-Küçük ayrıcalıklar tanımaktan dolayı huzursuz olmayın. “Çok yorgun olduğun için bu gece dişlerini fırçalamamana izin veriyorum” demekle hiçbir şey kaybetmiş olmazsınız.

-Doğal sonuçların oluşmasına izin verin. Fazla kurtarıcı olmayın. Bütün uyarılarınıza rağmen bornozunu veya havlusunu asmayan çocuğunuz ertesi gün onu hâlâ ıslak olarak bulsun.

-Mantıksal sonuçları kullanın. Çocuğunuzla şakalaşırken size vurursa bunun canınızı yaktığını açıklayın. Kendi eline vurmayı denemesini söyleyin.

-Ben mesajı verin. “Salondaki kırıntılarını temizlerken ben çok yoruldum.” Sadece yanlış yaptığını değil, bu yanlışla sizi üzdüğünü, yorduğunu anlamasını sağlayın.

-Çocuğunuzun nasıl davranmasını istediğinizi bizzat gösterin. Eğer çocuğunuz kedinin kuyruğunu çekiyorsa, ona kedinin nasıl sevileceğini gösterin. Sadece kelimelere güvenmeyin.

-Bazen çocuğunuzun sizde uyandırdığı kızgınlık duygusunu onun yöntemleriyle ifade etmek de mümkün olabilir.

-Beklentilerinizi tekrar gözden geçirin. Çocuklar doğal olarak gürültücü, meraklı, dağınık, inatçı, hoşgörüsüz, talepkâr, unutkan, endişeli, bencil ve enerji doludur. Onları oldukları gibi kabul etmeye çalışın.

- Huzurunuzu ve doğru değerlendirme duygunuzu geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapın; bir arkadaşınızı arayın, düşünün, duş alın, kitap okuyun, televizyon seyredin.

Çocuk yetiştirmek sorumluluk, ilgi ve gayret ister. Çok zor olmasına rağmen, o denli de huzur ve mutluluk vericidir.

Huzur ve mutluluklar dileklerimle. Sevgiyle kalın…

Seyfettin Karamızrak

ŞİİR

Bir bakış

Bazen kelimeler kifayetsiz kalır,

Sadece gözler konuşur.

Anlatır tüm duyguları.

Yürekleri dağlar,

Gönülleri okşar,

Kalpleri fetheder.

Ve bir bakış

Ümran Bebek misali,

Görmeyen gözlere göz,

Duymayan kulaklara kulak,

Katılaşan kalplere merhem olur.

Gökhan Acar

Üşüyorum

Üşüdüm temmuzda sensizlik rüzgârında

Karanlık oldu dünyam buzula döndü

Karda kayboldum beyazlık kör oldum

Sensizlik mevsiminde hislerim öldü.

Aslında yazdı mevsim kuzey yarım kürede

Herkes mutlu mesut kendi âleminde

Buğdaylar sararmış ayçiçekleri açmış

Güler yüzleri ile bir tek ben solmuşum

Senin, git seni artık istemiyorum demenle...

Lütfü Yarar

DUYGU DAMLASI

HASRET: İçinizde öyle insanlar vardır ki, neler görmüş neler yaşamıştır hayatında... Nice acı tatlı tecrübelere şahit olmuştur... Anlatmaya kalksa sayfalar yetmeyecek duygular düşünceleri ve anıları vardır... Aşk acısıyla yüreği dağlanmıştır. Şair değildir, remiz rumuz bilmez ama şöyle içinden gelerek bir “Aahh!” çeker... İşte o ahın içinde bütün remizler bütün rumuzlar, istiareler sanatlar gizlidir... Şairlerin kaleme aldıkları şiirlerin mısralarında dile getirdikleri aşk terennümleri nice sanatları içerir ama bir dertlinin bir âşığın içten gelerek çektiği ahın içinde gizli bütün sanatlara ulaşması imkânsızdır. Fuzulî belki de onun için söylemiştir: “Aşk imiş her ne var âlemle/İlim bir kıyl ü kal imiş ancak...”

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...