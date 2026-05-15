Küçük sorunlar birikerek büyür

Geçtiğimiz günlerde gönderdiğim “küçük sorunlar çoğunlukla büyük sorunlara dönüşür” yazımın devamıdır. Bu konu teferruatlı ve hassas bir konu olduğu için bir önceki yazıma devam ediyorum...

Çocuklarımızda dikkat etmemiz gereken davranışlar:

Odalarında yalnız kalmaları: Aslında bakıldığında çok zararsız görünen bir tehlike maalesef en risklilerinden biri. Çocuklar yalnız kaldıklarında dış dünyadaki ile baş başa kalıyorlar, bu da çıkmaza girmek oluyor. Çocuklarımızı sık sık takip etmeli dış dünyadan ziyade bizimle bir dünya kurmalarını sağlamalıyız. Kullandıkları teknolojik aletlerini sık sık kontrol etmeliyiz. Gerekirse onları kullanmayı biz de öğrenmeliyiz. Odalarına girdiklerinde ekran ile baş başa kaldıklarında ekran yüzü bizim görebileceğimiz ve bizim de anlayabileceğimiz bir dil kullanımı ile olmalıdır.

Aslında çocuklarımıza güven ve şefkati bizler vermeliyiz ki dışarıdan gelen tehlikeleri kendilerine güvenilir liman olarak bulmasınlar. Aksi bir durum sezdiğimizde bir uzmandan yardım alıp sakin bir şekilde yaklaşımda bulunmalıyız. ‘Benim çocuğum yapmaz’ veya ‘genç o yapar geçer’ düşüncelerine kapılmadan iyi bir destek ile çocuğumuzu sağlıklı birey olarak hayata karışmasını sağlamalıyız. Çocuğumuz ne kadar küçük olursa olsun toplumda yaptığı yanlışı, argo konuşmayı, argo hareketleri alkışlamamalı onaylamamalıyız. Bunlar gelecekte özgürce yapabilmesine zemin hazırlıyor.

Saldırganlık ve kötü davranışlar: Çocuğunuzun sürekli olarak başkalarına karşı saldırgan olması, kavga etmesi veya kötü davranışlarda bulunması, ciddi bir sorunun işareti olabilir. Bu durumda, öncelikle öfkesini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmelisiniz. Sakinleşme teknikleri ve öfkeyle başa çıkma becerileri kazandırmak önemlidir. Çocuğumuzun stresli olduğunu anladığımız süreçte biz daha sakin olup onu bu davranışa neyin sürüklediğini anlamaya çalışmalıyız.

Kendine zarar verme ve madde kullanımı: Çocuğunuzun sigara, alkol veya uyuşturucu gibi madde kullandığını fark ederseniz, bu durumla sakin ve net bir şekilde yüzleşmeniz gerekir. Madde kullanımının zararlarını ve sonuçlarını açık bir şekilde anlatın. Bazı yüzleşmeler tartışma ve öfke patlamalarına sebep olabilir. Çocuğunuzun kendine zarar verdiğini fark ederseniz, bu durumda profesyonel destek almaktan çekinmeyin.

Tuğba Kaynak-Çocuk Gelişim Uzmanı

ŞİİR

Bahçıvan

Bahçıvanım güllerimi sularım

Gonca çiçeklere hayat sunarım

Onlarla dünyaya neşe katarım

Gönüllere sultan bir hocayım ben

Anne baba gönderirken yavruyu

Öğretmenim! öğretirim doğruyu

İnternete kaptırmayın kuzuyu

Kalplere dokunan bir hocayım ben

Evde örnek olun eşe evlâda

Dikkat edin saygıya edep adaba

İhtiyacı var onların güzel hitaba

Gönüllere dokunan bir hocayım ben

Kanatlarım geniş, açık tutarım,

Kırılmasın diye gonca dallarım,

Onlara ücretsiz sevgi satarım,

Gönüllere sultan bir hocayım ben.

Kıymetim bilinmez öz vatanımda

İyilik dolaşır davranışımda

Kimi ebeveyn durur karşımda

Tek başına kalmış bir hocayım ben.

Bak bülbülü ayırdılar gülünden

Kimler anlar yetimlerin dilinden

Kalpler var mı anlayacak hâlinden

Anlayışa hasret bir hocayım ben

Alaaddin Erdoğan

KELAM-I KİBAR KİBAR-I KELAMEST

(Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür)

Din büyüklerimiz buyurdular ki: "Seksen yaşına gelen bir ihtiyar, İmâm-ı Azam Ebû Hanife (rahmetullahi aleyh) hazretlerine geliyor; 'Efendim, çok yaşlandım, ahir ömrümü yaşıyorum. Bana bir dua öğretir misiniz?' diyor. Mübarek buyuruyor ki: 'Bey ve Şir’a bahsini (alışveriş ilmi) öğren!' (Bey: satmak şir’a: satın almak demektir.) 'Efendim, bu yaştan sonra tüccar mı olacağım? Bu yaştan sonra alışveriş mi yapacağım?' diyor. İmâm-ı Azam hazretleri; 'boğazından haram lokma geçerse, bütün ibadetlerin havaya gider' buyuruyor."

