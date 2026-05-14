Önemli olduğunuzu hissetmelisiniz

Küçük insanların kendilerini büyük insan gibi hissetmelerini sağlarsanız karşılığını daima alırsınız. Hangi işte veya meslekte olursa olsun insanların içinde önemli oldukları hissini uyandırabilirseniz başarı da beraberinde yansız. Müşteriler daha çok alışveriş yapmaya başlar, personel daha çok çalışır, arkadaşlar yardım etmek için kendi işlerini bile bırakır.

Yeter ki başarıya ulaşmak için önemli olduğunuzu hissedin... Hissetmelisiniz.

Başkalarının kendilerini önemli hissetmelerine yardımcı olmak size ödül kazandırır, çünkü bu sayede siz de daha önemli olduğunuzu hissedersiniz. Deneyin görün.

Takdir etmede tecrübe sahibi olun. Diğer insanların yaptıklarından dolayı onları takdir edeceğinizi bilmelerini bir kural hâline getirin. Bir kişiyi dikkate alınmadığı hissine asla ve asla kaptırmayın. Takdir etmeyi alçak ve samimi bir gülümsemeyle uygulayın. Bir gülümseme başkalarının onları fark ettiğini ve onlara saygıyla yaklaştığınızı hissetmelerini sağlar.

Takdir etmeyi, başkalarının onlara ne kadar bağımlı olduğunu bilmelerini sağlayarak tatbik edin. Samimi bir şekilde “sensiz ne yapardık?” sözü insanlara gerekli oldukları hissini verir. İnsanlar gereli olduklarını hissettiklerinde hem daha çok hem daha iyi iş yapar.

Kişi iyi iş yaptığı ve önemli birisi olduğu konusunda emin kabul edilmek ister. Övgüyü sadece büyük başarılar için saklamanız gerektiğini sanmayın. İnsanları küçük şeylerle ilgili olarak da övün, görünümleri, rutin işlerini yapma tarzları, fikirleri, yardımseverlikleri... Onları özel olarak arayın ve ziyaret edin.

İnsanlara ismiyle hitap etmede tecrübe sahibi olun. İsmi doğru telaffuz edin ve doğru yazın. Eğer bir kişinin ismini hatalı telaffuz eder veya yazarsanız, kişi onun önemsiz birisi olduğuna inandığınızı düşünecektir.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Köyüme özlem

Ne güzeldir bizim köyümüz,

Taşı toprağı candan özümüz.

Her derdimize merhem olur,

Bağımız bostanımız sözümüz.

Bizim köyümüz Çalıkaya,

Karakoçan’da bir sevda.

Her taşı bir hatıra saklar,

Gönlümüzde yanar bir yara.

Yukarı çıksan serin yayla,

Gönül ferah bulur orayla.

Aşağısı gölge, ağaçlarla,

Huzur akar sessiz yollarla.

Gittim mezarlıklar diyarına,

Hüzün çökmüştü her yanına.

Dediler: “Gözlerimiz yollarda”

Hasret kaldık dost selamına.

Bir dua bekler her yatan,

Geçip gider sessiz zaman.

Unutmayın bizi der gibi,

Rüzgâr taşır eski an.

Köyümüz bir cennet köşesi,

Gönüllerin en saf neşesi.

Uzakta kaldıkça büyür,

İçimizde özlem ateşi.

Veysel Alten/Eğitimci Yazar-Frankfurt-Almanya

SAĞLIK OLSUN

Ozon terapinin kullanım alanları nelerdir? Ozon terapisi, vücudun doğal iyileşme ve bağışıklık mekanizmalarını destekleyen, birçok farklı sağlık sorunu ve rahatsızlıkta kullanılan modern bir tedavi yöntemidir...

Kalp ve Damar Hastalıkları. Enfeksiyonlarda bağışıklık desteği. Kronik Yorgunluk ve Fibromiyalji. Romatizmal Hastalıklar. Multiple Skleroz (MS) ve diğer sinir hastalıklarında destek. Parkinson ve Alzheimer hastalarında beyin oksijenlenmesini artırma desteği. Diyabet ve Diyabetik Komplikasyonlar. Kemoterapi sırasında bağışıklık sistemini güçlendirme. Solunum Yolu Hastalıkları. Cilt Sağlığı ve Estetik. Spor Hekimliği. Diş Sağlığı. Bağışıklık Sistemi. Kadın Sağlığı ve Doğum (Jinekoloji) gibi alanlarda ozon terapiden yararlanılabilir. [www.turkiyehastanesi.com]

