Mutluluğu arayan kedi

Büyük kedi, kuyruğuyla oynayan küçük kediye sordu:

"Neden kuyruğunu kovalayıp duruyorsun?"

Küçük kedi miyavladı:

"Bir kedi için en güzel şeyin mutluluk, mutluluğun da kuyruğum olduğunu öğrendim" dedi. "Kuyruğumu kovalıyorum, kovalıyorum... Sonunda onu yakaladığım zaman, biliyorum ki, mutluluğu da yakalamış olacağım" diye devam etti.

Yaşlı kedi gülümsedi ve şöyle söyledi:

"Gençken ben de senin gibi, mutluluğun kuyruğum olduğuna inanıyordum. Yıllar geçtikçe anladım ki, ne zaman onu kovalasam, o benden uzaklaşıyor, ne zaman da kendi işime baksam, o hep peşimden geliyor."

Hayatta herkesin ulaşmak istediği amaçları ve bu amaçlara ulaşmak isterken kullandığı araçları vardır.

Örneğin mutlu yaşamayı amaç edinen bir kimse için para kazanmak bir araçtır. Ancak para kazanmayı hayatın en büyük amacı hâline getiren bir kişinin mutluluğu ise hep daha fazlasını isteyeceği için hemen hemen imkânsız gibidir.

Bırakın gölgeniz sizi takip etsin, gölgenizi yakalamaya çalışmanın ne manası var. Hayat berrak bir su, lütfen onu sonu gelmeyen ihtiraslarınızla bulandırmayım.

Ne demiş Fuzuli de Su Kasidesi’nde:

“Hâkî payine yetem der ömürlerdir muttasıl,

Başını taştan taşa vurup gezer avare su...”

Yani:

“Onun (peygamber efendimizin) ayağının toprağına ulaşayım diye durmaksızın ömürler boyu başını taştan taşa vurarak avare gezer (akıp durur) su.”

Biz de bir ömür su gibi akıp giden hayatımızın peşinden koşmaz mıyız? O halde mutluluğu içimizde aramazsak hiçbir yerde bulamayız.

Nurettin Bozan/Eskişehir

ŞİİR

Çocuklar kayıp düşmesin diye

-Amasya’daki duyarlı okul müdürüne ithaf-

Birlik, beraberlik güven sağlayan,

Aile kurumu ile köprüler kuran,

Gece gündüz görev başında duran,

Seven ve sevilen örnek müdür olmalı.

Müdürlük ona sevda, ek işi değil

Şan şöhret kazanç mal ve mülk değil

Eğitimci bu ruhun önünde eğil,

Çözüm odaklı örnek bir müdür olmalı.

Yurt çocuklarına hizmet verecek.

Emeği herkeste yüz güldürecek.

“Öğrencilerim hep gülsün” diyecek,

Göreve bağlı örnek bir müdür olmalı

Duygulandık, müdür elinde kürek,

Sabahın ayazında kar kürüyerek,

Merdiven kazıyıp ve kül dökerek

Görev sevdalısı örnek müdür olmalı.

Her gün aşk ve şevkle okula koşan;

Öğrencisi için çağlayıp coşan,

Hizmette sınır mı, hiç tanımayan;

Koca yürekli örnek bir müdür olmalı.

Rıdvan Üzel/Eğitimci-Yazar

ESKİMEZ KELİMELER

TEKERRÜR: Tekrarlanma. Tekerrür etmek: Tekrarlanmak.

TEŞEBBÜS: Girişim, girişme. Teşebbüs etmek: Girişmek, el atmak.

TELAFİ: Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama.

ZUHUR: Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma.

SURETA: 1. Görünüşte. 2. Yalandan.

DERDEST: 1. Aranan birini veya kaçma ihtimali bulunan kişiyi yakalama, ele geçirme. 2. (hukukta) Görülmekte olan (Derdest dava)

CÜRET: 1. Kendini bilmezlik 2. Düşüncesizce, saygıyı aşan davranış 3. Cesaret.

AKABİNDE: Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından.

BARİZ: Belirgin.

