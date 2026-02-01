Günümüz dizilerinin birçoğunun konusu maalesef gençliğe örnek özellikler taşımıyor. Artık gençler duymuyorlar, dikkat seviyeleri az. Seyretmekte oldukları şeylerinde ne dünyalarına ne de ahiretlerine bir faydaları yok. En önemli şeyleri olan zamanlarını kafelerde yediklerini, içtiklerini paylaşarak geçiriyorlar. Hiçbir makam, mevkii, alan boşluk kabul etmez. Siz ana-baba, öğretmen, toplum ve devlet olarak meydana çıkan bir boşluğu güzel, yararlı hâle getiremezseniz birileri bu boşluğu çok rahat kötü emelleri için doldurabilir. Bugün gençlere sorduğumuzda sanatçıları, futbolcuları, dizilerdeki hayali kahramanları söyleyeceklerdir. Özel eğitim öğretmenliği yaptığım sıralarda on altı yaşındaki bir delikanlıya sordum:

-İleride ne olmak istiyorsun, dedim. Kendi mahallelerinde kahvehane işleten bir kişinin adının vererek:

-Onun gibi olmak istiyorum, dedi.

-Onun özelliklerini anlatır mısın?

-Hocam! O bizim mahallenin ağabeyidir. Boynunda kolye, bileğinde çok pahalı bir saat; elinde de çok kıymetli bir tespihi var. Mahalle gençleri olarak hepimiz onun hayranıyız. Bir emirle çok şeyi yaptırabiliyor, dedi.

Hâlbuki bu delikanlıdan farklı birinden bahsetmesini bekledim. Haberleri izlediğimde gençlerin suça bulaşmalarına üzülüyorum. Harcanmaları canımı sıkıyor.

Geçenlerde televizyonda yapılan bir baskında yaşananlara tüm Türkiye şahit olmuştu. Anne yerde kolları kelepçelenen oğluna diyordu ki: “Rahatladın mı şimdi, bunların olacağını bilmiyor muydun?” Polis anneyi teselli etmeye çalışması yetmiyor çaresiz annenin çırpınışlarına engel olamıyorlardı. Evet biz iyi bir rol model ortaya koymazsak başkaları çocuklarımızın, gençlerimizin rol modeli olur ve biz de maalesef birer ikişer yok oluşlarını seyretmek zorunda kalırız.

Ramazan Günhan/Eğitimci-yazar

ŞİİR

İyi yürekli insanlar

Unutulmuşsa el uzatmalar, sıcak

Bir tebessüm, neşe katabilir, ancak!

Onlar karşımıza birdenbire çıkar!

Teşekkürler, iyi yürekli insanlar!

Üç teker motoru var, ön lastik inmiş!

Pazarcı Teyze’miz, onu ikaz etmiş!

Sonra o, pazarı dolaşıp gelince,

Aa, bir bakmış, şaşmış, lastiği görünce!

Teyze, lastiği bir güzel şişirmiş!

Müşteri’nin o an kalbini fethetmiş!

Müşteri de ondan havuç satın almış!

Pazarcı Teyze de gülmüş, memnun kalmış!

Dedik ya, tebessüm neşeler verirmiş!

Müşteri, Teyze’nin ilk müşterisiymiş!

Bir iyilik, görün ki neler getirmiş,

Gönülleri, kanat takıp da uçurmuş!

Güzel insanları, Allahü teâlâ,

Kimi iyilikle, kimi de duayla,

Numune, örnek bir insan gösterirmiş!

İyileri Rabbim çoğaltsın, denirmiş!

Ruhunla sanatkâr, zarif bir insan ol!

Yüreği ısıtan, sıcak yaklaşan ol!

Güzel yürekliye iyilikler döner,

İyiliğin yoksa, yüzde nurun söner!

Rıdvan Üzel

ESKİMEZ KELİMELER

HÜLASA: 1. Özet 2. Öz 3. Kısaca 4. (kimyada) Herhangi bir maddenin, alkol, eter vb. bir eritici ile ayrılmış veya başka bir yol ile elde edilmiş etkili özü.

HASILA: Bir işten elde edilen sonuç.

İSTİSNA: 1. Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı tutma. 2. Kural dışılık. 3. Ayrı tutulan kimse veya şey.

MÜSTESNA: 1. Bir bütünün veya kuralın dışında olan. 2. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan 3. Kural dışı. 4. Dışında, ayrı, hariç tutularak.

TEFEKKÜR: Fikir etme, düşünme.

MÜTEFEKKİR: Düşünür, bilgin, tefekkür eden.

TEZEKKÜR: 1. Bir sorunu konuşma. 2. Hatırlama, hatıra getirme.

TEZELZÜL: 1. Aşağılanma 2. Kendini hakir görme.

RİAYET: 1. Uyma, boyun eğme 2. Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme.

RİVAYET: 1. Söylenti 2. Bir olay, bir haber veya sözü nakletme.

RİYAZET: Nefsin isteklerini kırma. Az yiyip içme, az uyuma, çok ibadet etme, nefsin arzuladığı şeylerin aksini yapma, dünya lezzetlerinden sakınmak suretiyle nefsi terbiye etme, ahlâkı güzelleştirme.

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...