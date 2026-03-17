Vefasızlık nedir?

Vefa sözünün ifade ettiği anlam, bir alışveriş sonucu ortaya çıkan durumun adıdır. Birisini vefasızlıkla itham ettiğimizde tahsil edemediğimiz alacaklarımızı kastetmiş olmuyor muyuz? Yani “bak ben sana iyilik ettim ama sen bu iyiliğime mukabil (karşılık olarak) beklentilerimi karşılamadın” demiş olmuyor muyuz? Yani iyiliği ondan da bir iyilik görmüş olmak için yerine getirmiş olmak anlamına gelmiyor mu? Sen ona bir iyilik yaptığında ileride o sana böyle bir iyiliği yapmazsa vefasızlık yapmış mı oluyor?

Bazı iyilikler hayatın devamını sağlayan türdendir. Demem o ki bazı iyilikleri mecburen yaparız. Hayatımızın akışında olur... Bebekler mesela... Dünyaya geldiklerinde hayatlarını devam ettirecek kabiliyete sahip değildir. Hâliyle bebeğin ana babası yani ebeveyni uzun yıllar onların onun bu yetersizliğini tamamlamaya çalışır. “Hayırsız evlat” denilen evlatlara karşı edilen sitemlerin, ilenmelerin temelinde de onlara yapılan bu iyiliğe karşı vefasızlık yok mudur?

Yani kurallarına riayet edilmemiş ticaret yok mudur? Ebeveyn çocuk ilişkisinin bilinçaltı yine bir ticari anlayışa dayansa da bilinç yani şuur düzeyinde bu işi sorumluluk duygusundan yaparız. Şefkatten yaparız, soyumuz devam etsin diye yaparız.

Her ne sebeple yapmış olursak olalım sonucu maddi veya manevi olarak bizim üzerimize döner. Yani burada da dolaylı bir ticaretten söz edebiliriz.

Son tahlilde, karşılık bekleyerek yaptıklarımız iyilik değil bir nevi ticarettir. Bir beklentiniz varsa iyilik falan yapmayın efendim. Vefa beklentinizin de tahsil edemediğiniz ticari meta olduğunu lütfen unutmayınız. Zarar etmiş tüccar gibi yani... Ama şunu da belirtmekte yarar var. Bütün bunların dışında vefa aslında nankörlük etmemenin karşılığıdır... “Vefalı adammışsın” denildiğinde aslında bu anlam dile getirilmektedir...

Şaban Özüdoğru

ŞİİR

Şair Ertürk’e

Yüreği pak alnı açık

Şair ozan Şahin Ertürk,

Biraz uçuk biraz kaçık

Şair ozan Şahin Ertürk.

Özel mavi göz boncuğu

Beyaz gülün tomurcuğu,

Kütahya’nın öz çocuğu

Şair ozan Şahin Ertürk.

Adım adım etap etap

Göze gönle ruha hitap,

Şiir öykü on üç kitap

Şair ozan Şahin Ertürk.

Sempatiktir güler yüzlü

Vecizedir nice sözü,

Yürek destan türkü özü

Şair ozan Şahin Ertürk.

Şükrü, ömrü uzun olsun

Güzellikler onu bulsun

Ne sararıp ne de solsun

Şair ozan Şahin Ertürk.

Şükrü Altınel-İstanbul

BİTKİLERİN DİLİ

ŞEKER PANCARI: Şeker pancarı doğal hâliyle oldukça besleyici bir kök sebzedir. Şeker üretimi için yetiştirilir ama bazen haşlanmış veya suyu şeklinde tüketildiğinde de sağlık açısından birçok faydası vardır. Örnek olarak kalp ve damar sağlığını destekler. Kansızlığa (anemi) karşı etkilidir. Sindirim sistemini düzenler. Antioksidan özelliği ve iltihap önleyici etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enerji verir. Vücudu zindeleştirir güçlendirir. Karaciğeri temizlemede detoks etkisi vardır. Cildi gençleştirir güzelleştirir. Çok lezzetli doğal bir tatlıdır. Şeker pancarını salata, çorba, haşlama veya taze sıkılmış suyu tüketilebilmektedir. Özellikle kış aylarında enerji verici ve besleyici bir sebzedir ve tercihtir! Eğer bu ve benzeri durumlarla ilgili sağlık sorunu varsa doktorunuza danışarak diyete ekleyebilirsiniz.

