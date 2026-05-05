Çocuk için sevgi ve disiplin

Çocuk yetiştirmede dikkat edilecek noktaların başında ailenin ve okulun; sevgi, disiplin, ödül ve ceza anlayışları gelir.

İnsan sevgi ile büyür olgunlaşır, sevme yeteneğini sevilerek kazanır. Sevginin temel taşı kabul duygusudur. Çocuğun tek dayanağı anne-babasının sevgisidir. Sevgi ihtiyacı ömür boyu sürer ve sürekli doyurulması gerekir.

Çocuğun yetiştirilmesinde iki temel nokta vardır. Bunlar çocuğun sağlıklı, kişilikli, şahsiyetli, onurlu ve başarılı olmasını sağlar. Eğer bunlarda hata veya ihmaller yapılırsa çocuğun gelişiminde, ruh sağlığında, karakterinde, kişiliğinde ve davranışlarında telafisi zor ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bu iki temel nokta; sevgi ve disiplindir.

Disiplin, insanın yapmak istedikleri ile diğer insanlardan bekledikleri ve toplumun istediği kısıtlama ve sınırlamalar, ya da fiziksel çevrenin tesadüfleri arasında bir denge kurma gerçeğinden doğmaktadır. Disiplin, ilişki içindeki tüm kişileri eşit olarak bağlayan, herkes için açık ve net olan kurallar olarak tanımlanmaktadır. Geniş ve daha doğru anlamıyla disiplin; "Öğretici, düzenli davranış ve yetkinlik kazandırıcı yetiştirme" demektir. Latince, öğrenmek kökünden (discere) çıkmıştır. Disiplinde amaç, çocuğa, davranışlarını düzenlemesini sağlayacak kendi kendini yönetme yeteneği kazandırmak olmalıdır. Öğretmen veya anne baba yanındayken sesi kesilen, denetim kalkınca çığırından çıkan çocuk, bu özdenetim yeteneğini kazanmamış demektir.

Çocuk eğitiminde ceza korkusu hiçbir zaman ön sırada yer almamalıdır. Düzenli ve sorumlu davranış, öğretmen, anne baba ve çocuk arasındaki anlayış ve güven temeline dayanmalıdır. "Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz!" Anne babaların çocuk yetiştirmede dikkat etmeleri gereken bu güncel konuya yarın da devam edeceğim.

Seyfettin Karamızrak

ŞİİR

Çocuk

Zaten çocuk olmayı hiç beceremedim,

Ama seni severken hep çocuk oldum.

Onu da başında, kursağımda bıraktım;

Keşke çocuk değil de sen olsaydım.

Zamanı gözlerime katar, ağlardım;

Ukdelerle büyütürdüm hep seni.

Anlamadan, anlatmadan yaşar;

İlk ağladığım an gibi severdim seni.

Talha Yaşar

Yokluk

Gece ve ben karanlığın bir yerinde

Yokluk işkencede ben azapta

Acılarım yâren acıtsalar da,

Sen yoksun adın olsa da.

Yoksun yanan acıyan can evinde

Oysa en güzel yer senin hâlâ

Bıçaklar saplanıyor yerine bakınca

Öldürmüyor acıtıyor kanatıyor.

Çığlık atarken kimse duymuyor.

Her şeyi aldığın sesimle birlikte,

Yağmurda yanan ateşim sönmüyor,

Grejuva gibi can evimde.

Lütfü Yarar

BİTKİLERİN DİLİNDEN

BİTKİ HAYATTIR: Çoğumuz fazla önemsemesek de bitkiler sağlığımız için hayati önem taşır. Bitkiler fotosentez yapar, tabiata oksijen verir. Dünyadaki diğer canlıların solunum sistemini destekler. Bitkiler havadaki toksinleri süzerek havanın temizlenmesine de yardımcı olur. Bitkiler aslında canlılar için de temel gıdalardandır. Bitki denince içinde meyve, sebze; tahıllar hepsi bulunur. Bunlarda yer alan vitamin, minerallerin beraberinde antioksidan ve lif insan için bağışıklık sistemini güçlendiren kronik hastalıklara iyi gelen, sindirim sistemini düzenleyen vazgeçilmez gıdalardandır. Bitkiler ilaç sanayiinde de hemen her alanda vazgeçilmezlerdendir. Bitkisel ürünler, çaylar, macunlar tarih boyu insanların müracaat ettiği gıda ve devalardan sayılmıştır. Özetle bitkiler insanlar için hem biyolojik açıdan hem ruhsal açıdan vazgeçilmezdir...

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...