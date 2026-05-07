Ufak meseleler birikerek büyür

Küçük meseleler çoğunlukla büyük meselelere dönüşür. Herkes “Ufacık şeyleri görmezden gelmek çok büyük mesele oluşturmaz” der. Oysa bu düşünce tarzı çoğu zaman büyük meseleleri zamanında engellemenizi önler. Bazı küçük zararsız davranışları görmezden gelmek ebeveynliğin doğasında vardır. Fakat erişkin bir birey olarak bunun sürekli takibinde kalmamız gerekir. Bazı davranışlar var ki üzeri asla kapanmamalı alkış tutulmamalıdır. Bunlardan birkaçını ele alalım istiyorum.
Konuşurken karşıdakinin sözünü kesmek: Çocuklar doğaları gereği heyecanlı bireyler yaşıtları veya kendilerinden büyüklerinin konuşmasının bitmesini beklemeli hiçbir zaman sözünü kesmemelidir.
Duymuyormuş gibi davranmak: Buna hepimiz aşinayız. Çocukken kendiniz de yapmış olabilirsiniz. Öyle olsa bile bu davranışın doğru olduğu anlamına gelmez. Sizi duymazdan gelmek çocuk açısından size karşı oynadığı bir güç oyunudur. Bir dahaki sefere çocuğunuzdan bir şey yapmasını istediğinizde yanına gidin ona bakın ve “tamam anne” diyerek size cevap verdiğine emin olun.
Gerçek olmayanlar (yalan) söylemek: Çocuğunuzun size veya başkalarına yalan söylemesinin nedenini anladıktan sonra, ona dürüstlüğün önemini ve sonuçlarını anlatın. Çocuğunuzla açık ve dürüst bir iletişim kurmak ve ona güvendiğinizi göstermek önemlidir. Bir ebeveyn olarak 'pembe' bile olsa asla yalan söylememeliyiz.
Saldırganlık ve kötü davranışlar: Çocuğunuzun sürekli olarak başkalarına karşı saldırgan olması, kavga etmesi veya kötü davranışlarda bulunması, ciddi bir sorunun işareti olabilir. Bu durumda, öncelikle öfkesini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmelisiniz. Sakinleşme teknikleri ve öfkeyle başa çıkma becerileri kazandırmak önemlidir.
Hırsızlık: Çocuğunuzun bir şey çaldığını fark ederseniz, sakin kalmak ve olayı doğru şekilde yönetmek çok önemli. Çocuğunuzu hırsızlığın neden yanlış olduğunu ve bu davranışın tekrarlanmaması gerektiğini açık bir şekilde anlatın. Gerekirse, çaldığı şeyi geri vermesini ve özür dilemesini sağlayın.
Tuğba Kaynak-Çocuk Gelişim Uzmanı
ŞİİR
Rüyadasın
Yıllar yılı uykudasın
İnsanoğlu rüyadasın
Öldüğün gün uyanırsın
İnsanoğlu rüyadasın
Varlık seni azdırmasın
Yokluk seni kızdırmasın
Ahlakını bozdurmasın
İnsanoğlu rüyadasın
Gökdelenler senin olsa
Kasaların altın dolsa
Her güzellik seni bulsa
İnsanoğlu rüyadasın
Ölmek için doğar insan
Malı mülkü yığar insan
Rızkı biter göçer insan
İnsanoğlu rüyadasın
Nöbetçi der; şöhret olsan
Ay'ı Mars'ı mesken tutsan
Denizleri içip yutsan
İnsanoğlu rüyadasın
Nöbetçi şair (Şahin Ertürk)
SAĞLIK OLSUN
HİPERHİDROZ (Aşırı terleme): Terleme aslında vücut sıcaklığındaki artışa karşı oluşan doğal bir cevaptır. Hiperhidroz ise ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu fazla ter üretilmesidir. Klinik olarak hiperhidroz ikiye ayrılır: 1- Genel (jeneralize) hiperhidroz: Tüm vücutta aşırı terleme vardır. Terleme uyku ve dinlenme sırasında da mevcuttur. Hormonal, nörolojik, iltihabi sebeplerle gelişebilir. 2- Bölgesel (lokalize) hiperhidroz: En sık koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve yüzde görülür. Terlemeyi tetikleyen sebeplerin başında stres vardır. Terleme en az altı aydır vardır. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkla rastlanır. Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Hiperhidroz hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Aşırı terleme; egzama, mantar, bakteriyel ve viral deri hastalıklarına zemin hazırlar. [www.turkiyehastanesi.com]