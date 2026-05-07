Ufak meseleler birikerek büyür

Küçük meseleler çoğunlukla büyük meselelere dönüşür. Herkes “Ufacık şeyleri görmezden gelmek çok büyük mesele oluşturmaz” der. Oysa bu düşünce tarzı çoğu zaman büyük meseleleri zamanında engellemenizi önler. Bazı küçük zararsız davranışları görmezden gelmek ebeveynliğin doğasında vardır. Fakat erişkin bir birey olarak bunun sürekli takibinde kalmamız gerekir. Bazı davranışlar var ki üzeri asla kapanmamalı alkış tutulmamalıdır. Bunlardan birkaçını ele alalım istiyorum.

Konuşurken karşıdakinin sözünü kesmek: Çocuklar doğaları gereği heyecanlı bireyler yaşıtları veya kendilerinden büyüklerinin konuşmasının bitmesini beklemeli hiçbir zaman sözünü kesmemelidir.

Duymuyormuş gibi davranmak: Buna hepimiz aşinayız. Çocukken kendiniz de yapmış olabilirsiniz. Öyle olsa bile bu davranışın doğru olduğu anlamına gelmez. Sizi duymazdan gelmek çocuk açısından size karşı oynadığı bir güç oyunudur. Bir dahaki sefere çocuğunuzdan bir şey yapmasını istediğinizde yanına gidin ona bakın ve “tamam anne” diyerek size cevap verdiğine emin olun.

Gerçek olmayanlar (yalan) söylemek: Çocuğunuzun size veya başkalarına yalan söylemesinin nedenini anladıktan sonra, ona dürüstlüğün önemini ve sonuçlarını anlatın. Çocuğunuzla açık ve dürüst bir iletişim kurmak ve ona güvendiğinizi göstermek önemlidir. Bir ebeveyn olarak 'pembe' bile olsa asla yalan söylememeliyiz.

Saldırganlık ve kötü davranışlar: Çocuğunuzun sürekli olarak başkalarına karşı saldırgan olması, kavga etmesi veya kötü davranışlarda bulunması, ciddi bir sorunun işareti olabilir. Bu durumda, öncelikle öfkesini ve duygularını kontrol etmeyi öğretmelisiniz. Sakinleşme teknikleri ve öfkeyle başa çıkma becerileri kazandırmak önemlidir.

Hırsızlık: Çocuğunuzun bir şey çaldığını fark ederseniz, sakin kalmak ve olayı doğru şekilde yönetmek çok önemli. Çocuğunuzu hırsızlığın neden yanlış olduğunu ve bu davranışın tekrarlanmaması gerektiğini açık bir şekilde anlatın. Gerekirse, çaldığı şeyi geri vermesini ve özür dilemesini sağlayın.

Tuğba Kaynak-Çocuk Gelişim Uzmanı

ŞİİR

Rüyadasın

Yıllar yılı uykudasın

İnsanoğlu rüyadasın

Öldüğün gün uyanırsın

İnsanoğlu rüyadasın

Varlık seni azdırmasın

Yokluk seni kızdırmasın

Ahlakını bozdurmasın

İnsanoğlu rüyadasın

Gökdelenler senin olsa

Kasaların altın dolsa

Her güzellik seni bulsa

İnsanoğlu rüyadasın

Ölmek için doğar insan

Malı mülkü yığar insan

Rızkı biter göçer insan

İnsanoğlu rüyadasın

Nöbetçi der; şöhret olsan

Ay'ı Mars'ı mesken tutsan

Denizleri içip yutsan

İnsanoğlu rüyadasın

Nöbetçi şair (Şahin Ertürk)

SAĞLIK OLSUN

HİPERHİDROZ (Aşırı terleme): Terleme aslında vücut sıcaklığındaki artışa karşı oluşan doğal bir cevaptır. Hiperhidroz ise ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu fazla ter üretilmesidir. Klinik olarak hiperhidroz ikiye ayrılır: 1- Genel (jeneralize) hiperhidroz: Tüm vücutta aşırı terleme vardır. Terleme uyku ve dinlenme sırasında da mevcuttur. Hormonal, nörolojik, iltihabi sebeplerle gelişebilir. 2- Bölgesel (lokalize) hiperhidroz: En sık koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve yüzde görülür. Terlemeyi tetikleyen sebeplerin başında stres vardır. Terleme en az altı aydır vardır. Kadın ve erkeklerde eşit sıklıkla rastlanır. Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Hiperhidroz hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Aşırı terleme; egzama, mantar, bakteriyel ve viral deri hastalıklarına zemin hazırlar. [www.turkiyehastanesi.com]

