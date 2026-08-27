Unutmayalım, hatırlayalım

Tarihin en büyük Hanedanı Osmanoğulları'dır. Çeşitli bakımlardan, devamlılık ve büyüklük vasıfları da eklenince başka hiçbir Türk ve İslâm Hanedanı bu seviyede olmadı. Avrupa Hanedanları için de aynı şey geçerli. Avrupa'nın 2000 senede ortaya çıkardığı en büyük Hanedanlar, Fransız "Capet" ve Alman "Habsburg" Hanedanları idi. Fakat asırlarca küçük hükümdar hayatı yaşadıktan sonra büyük devlet hükümdarı olduklarından, Osmanoğulları gibi ardı ardına büyük şahsiyetler yetiştirememiştir.

Üstelik tek bütün hâlde değil parçalar hâlinde hükümran olmuşlar. Başka hiçbir hanedan Osmanlı Hanedanı gibi üst üste dehalar çıkaramadı.

İlk 10 Padişah istisnasız mareşal ve deha şahsiyetlerdir. Böyle bir seri hiçbir hanedana nasip olmadı. Bu dönem 260 seneden fazla bir zamanı kapsar.

Arada padişah olamayan diğer değerli Şehzadeleri, devletin yetiştirdiği sayısız kahraman devlet adamı ve kumandanları saymıyorum bile. Daha sonra da yine Mareşaller ve dehalar çıkardı Osmanlı. 4. Murad, 2. Osman, 2. Mustafa gibi isimler çıktı. Son devrinde bile Abdülaziz Han ve Abdülhamid Han gibi unutulmaz şahsiyetleri çıkardı.

Ayrıca Peygamber Efendimiz döneminden sonra, İslâmiyet’e tarihte hiçbir devlet bu kadar hizmet etmedi. 1909' da Abdülhamid Han sürgün edildiğinde bile 3 kıtada 13 milyon km2 civarı toprağı vardı bu muhteşem devletin...

Uğur Utkan

ŞİİR

Eşime

Her konuda bilgili

Kocasının hocası

Sorunlara ilgili

Kocasının hocası

Vatanını seviyor

Dini doğru biliyor

Vaaz bile veriyor

Kocasının hocası

Karıncayı incitmez

Abuk sabuk giyinmez

Ona değer biçilmez

Kocasının hocası

Kibir yoktur kalbinde

Zikir düşmez dilinde

Kibarlık var sesinde

Kocasının hocası

Gıybet yoktur huyunda

Ehl-i sünnet yolunda

Bir altmış beş boyunda

Kocasının hocası

Nöbetçiye güvenen

Tarihiyle övünen

Hem seven hem sevilen

Kocasının hocası

Nöbetçi (Şahin Ertürk)-Kütahya

SAĞLIK OLSUN

Migren

Migren toplumda en çok rastlanan baş ağrısı nedenlerindendir. Migren gelişiminde hem genetik hem çevresel faktörler sorumludur. Migren hastanın günlük hayatını etkileyebilen ve iş gücü kaybına yol açan bir baş ağrısı tipidir. Migren baş ağrısı genellikle yarım baş ağrısı şeklindedir ve ağrıya çoğu zaman bulantı, kusma ve ışığa hassasiyet gibi durumlar eşlik eder. Migrenin genellikle prodrom, aura, baş ağrısı ve iyileşme olmak üzere 4 evreden oluşur. Prodrom evresinde hastalarda baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde duygu durumlarında veya davranışlarında ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik veya otonomik özellikler görülür. Migren ataklarını auralı ve aurasız olarak başlıca ikiye ayırmak mümkündür. Auralı migren hastaları ise baş ağrısı atakları başlamadan önce 5 dakika ile 60 dakika arasında değişen “aura” atakları yaşayabilir.

Sağlığınız için doktorunuza danışınız [www.turkiyehastanesi.com]

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