Unutmayalım, hatırlayalım

Tarihin en büyük Hanedanı Osmanoğulları'dır. Çeşitli bakımlardan, devamlılık ve büyüklük vasıfları da eklenince başka hiçbir Türk ve İslâm Hanedanı bu seviyede olmadı. Avrupa Hanedanları için de aynı şey geçerli. Avrupa'nın 2000 senede ortaya çıkardığı en büyük Hanedanlar, Fransız "Capet" ve Alman "Habsburg" Hanedanları idi. Fakat asırlarca küçük hükümdar hayatı yaşadıktan sonra büyük devlet hükümdarı olduklarından, Osmanoğulları gibi ardı ardına büyük şahsiyetler yetiştirememiştir.
Üstelik tek bütün hâlde değil parçalar hâlinde hükümran olmuşlar. Başka hiçbir hanedan Osmanlı Hanedanı gibi üst üste dehalar çıkaramadı.
İlk 10 Padişah istisnasız mareşal ve deha şahsiyetlerdir. Böyle bir seri hiçbir hanedana nasip olmadı. Bu dönem 260 seneden fazla bir zamanı kapsar.
Arada padişah olamayan diğer değerli Şehzadeleri, devletin yetiştirdiği sayısız kahraman devlet adamı ve kumandanları saymıyorum bile. Daha sonra da yine Mareşaller ve dehalar çıkardı Osmanlı. 4. Murad, 2. Osman, 2. Mustafa gibi isimler çıktı. Son devrinde bile Abdülaziz Han ve Abdülhamid Han gibi unutulmaz şahsiyetleri çıkardı.
Ayrıca Peygamber Efendimiz döneminden sonra, İslâmiyet’e tarihte hiçbir devlet bu kadar hizmet etmedi. 1909' da Abdülhamid Han sürgün edildiğinde bile 3 kıtada 13 milyon km2 civarı toprağı vardı bu muhteşem devletin...
Uğur Utkan
ŞİİR
Eşime
Her konuda bilgili
Kocasının hocası
Sorunlara ilgili
Kocasının hocası
Vatanını seviyor
Dini doğru biliyor
Vaaz bile veriyor
Kocasının hocası
Karıncayı incitmez
Abuk sabuk giyinmez
Ona değer biçilmez
Kocasının hocası
Kibir yoktur kalbinde
Zikir düşmez dilinde
Kibarlık var sesinde
Kocasının hocası
Gıybet yoktur huyunda
Ehl-i sünnet yolunda
Bir altmış beş boyunda
Kocasının hocası
Nöbetçiye güvenen
Tarihiyle övünen
Hem seven hem sevilen
Kocasının hocası
Nöbetçi (Şahin Ertürk)-Kütahya
SAĞLIK OLSUN
Migren
Migren toplumda en çok rastlanan baş ağrısı nedenlerindendir. Migren gelişiminde hem genetik hem çevresel faktörler sorumludur. Migren hastanın günlük hayatını etkileyebilen ve iş gücü kaybına yol açan bir baş ağrısı tipidir. Migren baş ağrısı genellikle yarım baş ağrısı şeklindedir ve ağrıya çoğu zaman bulantı, kusma ve ışığa hassasiyet gibi durumlar eşlik eder. Migrenin genellikle prodrom, aura, baş ağrısı ve iyileşme olmak üzere 4 evreden oluşur. Prodrom evresinde hastalarda baş ağrısından önceki saatler veya günler içinde duygu durumlarında veya davranışlarında ani ortaya çıkan ve psikolojik, nörolojik veya otonomik özellikler görülür. Migren ataklarını auralı ve aurasız olarak başlıca ikiye ayırmak mümkündür. Auralı migren hastaları ise baş ağrısı atakları başlamadan önce 5 dakika ile 60 dakika arasında değişen “aura” atakları yaşayabilir.
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