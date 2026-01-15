Bir ülkedeki ceylan avcıları ceylanların kendilerinden çok kaplanlar tarafından avlandığını fark ederler. Artık radikal bir karar almanın vakti gelmiştir. Kaplanlar için bir sürek avı başlar.

Sonunda her şey avcıların istedikleri gibi olur. Ormanda hiç kaplan kalmaz ve avcılar da artık rahatça ceylanları avlayabilir.

Ancak bir müddet sonra ceylanların et ve derileriyle ilgili şikâyetler başlar. Avcılar eskisi gibi ceylanların et ve derilerini satamaz hâle gelir. Bu durum karşısında şaşıran avcılar uzman bir zoolog çağırmaya karar verirler. Çağırdıkları bu uzman gerekli incelemeleri yaptıktan sonra raporunu hazırlar. Uzmanın raporunda şu ilginç sonuç vardır:

"Kaplanlar, ceylan sürüsünün arkasında kalan ceylanların en zayıf ve güçsüz olanlarını avlıyordu. Kaplanlar ortadan kaldırılınca zayıf ve güçsüz ceylanlar hayatta kaldı. Bunlar aracılığıyla ileride zayıf bir ceylan neslinin ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu ceylanların et ve derileri de eski değerini kaybetmeye başladı.

Eğer ekolojik test yapılsaydı bu durum önceden tespit edilir, zayıfları avlayan kaplanlar öldürülmezdi.

Hedeflerimizi belirlerken bunları gerçekleştirdiğimizde nelerle karşılaşacağımızı önceden düşünmeliyiz. Örneğin kariyer basamaklarında hızla yükselmek isteyen bir kişi bu süreçte ailesini ve çevresini düşünmeden hareket ederse sonuçta hedefini gerçekleştirse bile ailesiyle olan ilişkileri bozulmuşsa o kişinin çok da başarılı biri olduğu söylenemez.

Yapmamız gereken şey bir hedef belirlemeden önce bu hedefin ailemizi, çevremizi ve sağlığımızı nasıl etkileyeceğini düşünerek harekete geçmektir. Belirlediğimiz her hedefin bize kazandıracaklarının yanında bize kaybettireceği şeyler de vardır. Önemli olan kazandırdıklarının kaybettirdiklerinden çok olabilmesidir.

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Hikâye...

İçimdeki vesveseye ortaklık eden

Yağmurun altında ısırıyorum

Parmaklarımı;

Islanarak ve gözyaşıyla.

Kendi yazdığım hikâyeyi

Bağırsak gurultusundan mustarip

Olana anlatacak değilim.

Bu kirli yüzüme bulaşan,

Sivriliği körelten düzeneği;

Kalbimle aklım arasında olmayan

Neresi varsa oradan vuracağım.

Yeniden başlayacağım:

Gözünden vurulmayan turnayı

Aramaya.

"Kalpten" diyecek bir çilekeş

Ve ben yine

Sağıma soluma bakınmadan,

Yetimin yolunda ikrarı,

Yolu önüme çıkarana imanı

Eksik etmeyeceğim.

Mehmet Emin Gülicem

SAĞLIK OLSUN

MİGREN: Migren toplumda en sık rastlanan baş ağrısı nedenlerindendir. Migren gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler sorumludur. Migren hastanın günlük hayatını etkileyebilen ve iş gücü kaybına yol açan bir baş ağrısı tipidir. Migren baş ağrısı genellikle yarım baş ağrısı şeklindedir ve ağrıya çoğu zaman bulantı, kusma ve ışığa hassasiyet gibi durumlar eşlik eder. Migreni tetikleyen başlıca faktörler; stres, uyku düzeninde değişiklikler, açlık, sigara, ağır ve keskin kokular, çikolata, alkollü içecekler, hava değişimi ve âdet dönemindeki hormonal değişiklikler olarak bildirilmiştir. Tetikleyici faktörlerin tanınması ve bu nedenlerden kaçınma atağın şiddetini veya sıklığını belirgin oranda azaltabilir. Migren ve baş ağrısı ataklarını önlemede hastalara klinik olarak doğru teşhis konulduktan sonra ilaç ve ilaç dışı tedavilerle yardımcı olunabilir. [www.turkiyehastanesi.com]

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...