Boyalı ev zencileri

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun İsrail çıkışları sonrası pazar yazımızda dedik ki; “Samimiyseler İsrail’in Türkiye şubesi PKK’ya ve siyasi kolu DEM’e karşı tavır alsınlar, alkışlayalım.”

CHP Genel Başkanı, ertesi gün bunun cevabını, parti amblemlerindekiçekecekleri operasyonu müjdeleyerek(!) verdi.

Kadın Kolları Kurultayında konuşan Özel, CHP’nin ‘devletçilik’ okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacaklarını açıkladı.

Bunlar hangi partinin renkleri?

Tabii ki DEM’in…

Hem de yıllardır gömlek değiştirir gibi parti ismi değiştirirken, logolarında bu renklerden hiç vazgeçmedikleri hâlde.

Kurduğu cümle de ilginçti Özgür Özel’in… İktidara geldiklerinde bubu renklerle göstereceklermiş!

Senelerdir DEM’le açıktan ittifak yaparken, hiçbir zaman bunu açıkça itiraf edemeyen CHP’den, “Bunu DEM’leştiğimiz için yapıyoruz” demelerini beklemeyiz elbet…

Nitekim Özgür Özel de yeşili doğaya, moru kadına bağlayarak kılıf uydurmaya kalkıştı ama kimse yemedi!

Aynı günün akşamında parti sözcüsü ‘vazgeçtik’ diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Şimdi biz bunlara ne diyelim?

Bir kere de şaşırt be CHP!

‘Çekiç Güç’ten bu tarafa, 40 senedir PKK’nın tasmasının kimin elinde olduğunu, kimin besleyip üzerimize saldığını, bugün de donanımlı bir terör ordusuna dönüştürerek ülkemize hangi amaçla tehdit oluşturduklarını bile bile bugün de DEM’le ittifaktan kopamıyorsan…

İsrail’e yaptığın atarlanmanın göz boyamaktan öte zerrece kıymeti yok.

Gazze’de gerçek yüzünü bütün vahşetiyle sergileyen siyonistlerdiyen tasmalı köpeği PKK vediyen DEM’liler üzerinden ülkenizi tehdit ederken onlarla iş birliği yapmaktan kaçınmayan, üstüne bir de parti logosuna onların renklerini taşıyanlara daha ne denir, bilemedim.

Millî takım forması giyip Paris’te kadın voleybol takımı maçı izleyerek milliyetçi, vatanperver olunmuyor.

Hem de bütün insani değerleri katleden Batı’nın, LGBT sapkınlığı gibi pis bir yüzünü Türkiye’de de aleni şekilde sahiplenirken!

İktidara geldiklerinde ‘devletçilik’ hedefleri yeşil-mor olacakmış…

Öteki okları da LGBT’nin gökkuşağı renklerine boyarlar herhâlde.

Bunlar ne de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi ‘ev zencileri’.

Efendileri ne derse o olur.

Şimdi göz boyuyorlar…

Gün gelir bütün değerleri boyarlar.