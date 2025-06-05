Radar cezasını vatandaş keserse!

Bayram öncesi yine milyonlar yollara döküldü.

Sosyal medyada, ‘sıkı denetim’ adı altında kesilen radar cezalarına isyan yağıyor.

Özellikle 50 km hız sınırı tabelası konulan yerlerde mobil radar tuzağı kurulmuş.

Memleketine varana kadar 20 bin lira ceza yediğini söyleyenler var.

Bakın, bunun adı vatandaşa zulümdür.

Sebebini anlatacağım.

Almanya’nın yüz ölçümü Türkiye’nin yarısından bile daha az.

Peki bu ülkede kaç kilometre otoban var biliyor musunuz?

kilometre.

Ve bunların bir kısmında hız sınırlaması dahi yok.

Türkiye’de ise ilki 1973'te tamamlanan E-5 dâhil ve, toplam otoyol uzunluğu yaklaşıkkilometre.

Ülkemizi kuzeyden doğu-batı ekseninde bağlayan bir tane bile otoban yok.

Nüfusun büyük çoğunluğu nerede?

Başta İstanbul olmak üzere, batıda…

Peki bu dengesiz nüfusa sahip şehirleri, en çok göç aldıkları Karadeniz’e, Doğu’ya, İç Anadolu’nun doğuda kalan şehirlerine nasıl bağlıyoruz?

İki şeritli duble yollarla...

Allah razı olsun, onu da AK Parti yaptı, Erdoğan iktidarına kadar tek şerit gidiş, tek şerit dönüş olan yollarda milyonlar heder oldu.

Türkiye’nin can damarı Bolu Dağı bile öyle değil miydi?

Artan araç sayısına rağmen o yollar yapılmasa, hâlimiz ne olurdu, varın siz hesaplayın.

Şimdilik duble yollarla idare etmeye çalışsak da, bu yeterli mi?

Elbette değil.

Gönül arzu ediyor ki, Almanya gibi biz de otobanlardan güvenle seyahat edebilelim gideceğimiz yere.

Şimdilik mecburi istikamet, duble yollar.

Fakat burada da vatandaşı isyan ettiren radar belası var.

Daha önceçokça gündem olmuştu.

Uluslararası taşımacılık güzergâhında olan yol, ilçenin tam ortasından geçirilmiş.

Ne alt geçit var, ne de bir tane üst geçit.

Devletimiz kolay çözümü bulmuş;(Tepkiler üzerine 70’e çıkarıldı.)

İddia o ki, vatandaşı canından bezdiren bu uygulamanın bir sebebi de, yola sağlı-sollu dizilen leblebiciler, çaycılarmış…

Doğruysa, tin tin yol gitmekten sıkılan sürücüler bu dükkânlarda durup alışveriş yapacak, onlar da para kazanacak.

Dert gerçekten bu ise vah vah!

Duble yollarda hız sınırıbiliyorsunuz.

Yüzde 10 hız aşımı payıyla 121’e kadar müsaade var.

Fakat bu hızda bile gidebilmek ne mümkün?

Sürekli karşınıza çıkan kavşaklarda ve yerleşim alanlarında aniden 50 kilometre hıza düşmeniz gerekiyor.

50 km neredeyse durmak demek.

Hem de adım başı…

Devletimiz üst geçit, alt geçit, köprü ile tedbir almadığı için faturayı vatandaşa kesiyor,diyor.

Üstelik kendileri çakarlı araçlarla oradan 150 km hızla giderken!

Onlara ceza yok, vatandaşa var.

İstanbul’dan Van’a, sürekli 50 kilometreye düşerek 1.500 kilometre araç kullanacağınızı düşünün…

Buna can mı dayanır?

Ayrıca bunun bir de nasıl bir yorgunluğa sebep olacağını hesaplayın.

Kazalar artar mı, azalır mı sizce?

Hele ki yaz sıcağında.

Şuna eminim; 110’la giderken herkes aniden 50’ye düşmeye kalksın, Türkiye’de kaza oranı en az iki katına çıkar.

Duramayanlar işte şimdi sosyal medyadan hükûmete ve İçişleri Bakanlığı’na tepki yağdırıyor.

Polisler bile bayram öncesi sürücülerden gördükleri tepkiden bıkmış,diye seslerinin bizim aracılığımızla duyurulmasını istiyor.

Üstelik bunlar henüz iyi günlerimiz…

Meclis’e sunulan tasarı kabul edilirse hız sınırını 66 kilometreden fazla aşana, 56-65 km aşana, 46-55 km aşanlaraceza kesilecek.

Kademe kademe 5’er bin lira azalarak böyle aşağı doğru iniyor.

Bu yetmeyecek, bir de sürücünün ehliyetine üç ay el konulacak.

Böyle ağır yaptırımlar!

Vatandaşın hayatını korumak gibi iyi niyetle bu adımları atıyorsunuz, bu kadarını anladık da, yolları gidilmez hâle getirdiniz…

Kendiniz 50 kilometre hızla İstanbul’dan Van’a gittiniz mi hiç, vatandaş bunu sorarsa cevabınız ne olacak?

Ayrıca, cezayı sadece hız yapana değil, 140 km hız sınırı olan otobanda en sol şeritte 70’le gidene de kesmek lazım ki, kimse sağından geçmek zorunda kalmasın.

Herkes bilir, Türkiye’de en sağ şeritler bomboştur, kamyonlar, otobüsler bile ya ortadadır ya da en solda…

Avrupa’da biri bunu yapsa affetmezler, bizde otoritenin umurunda olmaz.

Bunun üzerine bir de yeterli otoban yapma, alt geçit yapma, üst geçit koyma…

Sonra her yere radar dikip millete ceza yağdır, ehliyetlerini de elinden al, trafik meselesini çözmüş ol!

Oldu olacak araç kullanmayı yasakla, bak hiç kaza oluyor mu yollarda?

Bakın, drift atana, yarış hâlinde makas atana, alkollü araç kullanana, kırmızı ışıkta geçene, egzoz patlatana, son ses müzik açana ver cezanı, kimsenin sesi çıkmaz.

Fakat devletin yapmadığı yolun, güvenli geçidin cezasını vatandaşa kesersen, o olmaz.

25 kuruşluk market poşetine verilen tepkiyi hatırlayın…

Bu radar cezasını bir gün de vatandaş keserse varın orasını siz düşünün.

Ne demek istediğimizi belki devletin çakarlı arabalarından inmeyenler anlamaz ama, yıllarca Türkiye’yi kara yoluyla karış karış dolaşan Sayın Cumhurbaşkanımız anlayacaktır, buna inanıyorum.

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İmamoğlu soruşturması deyince…

-Hiç yolsuzluk olmadığına inananlar, geçmişte de 15 Temmuz’un tiyatro, kontrollü darbe olduğuna inandırılmıştı, buna şaşırmıyorum.

-Kurultayda İmamoğlu’nun finansman desteğiyle koltuğa oturan Özgür Özel’in feveranlarından, suç ortağı olduğuna artık daha fazla inanıyorum.