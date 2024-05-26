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Haberler > Kültür - Sanat > 10 bin mağarasıyla Ihlara Vadisi milyonlarca turistin uğrak yeri oldu

10 bin mağarasıyla Ihlara Vadisi milyonlarca turistin uğrak yeri oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kapadokya’ya açılış kapısı olarak bilinen Aksaray’ın Ihlara beldesinde bulunan ve dünyanın 2. büyük kanyonu olan Ihlara Vadisi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Tarihi ve kültürel mirasıyla çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Aksaray yılda milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Ihlara Vadisi de Kapadokya'nın doğa harikası olarak ilgi çekiyor.

Tarihi kaynaklardaki adı "Peristremma" olan Ihlara Vadisi'nin içinden geçen Melendiz Çayının adı ise Potamus, Kapadukus–Kappadokya Irmağı şeklinde geçiyor.

Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı’nın binlerce yılık aşındırması sonucunda oluştu.

10 bin mağarasıyla Ihlara Vadisi milyonlarca turistin uğrak yeri oldu - 1. Resim

Birçok tarihi ve kültürel mirasının yanında özellikle dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 14 kilometre uzunluğundaki 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi yerli-yabancı turistlerden yoğun ilgi görürken, vadi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüzlerce bitki ve canlılarla da dikkat çekiyor.

10 bin mağarasıyla Ihlara Vadisi milyonlarca turistin uğrak yeri oldu - 2. Resim

Ihlara Vadisinde 105 kilise ve yaklaşık 10 bin adet mağara bulunuyor. İçerisinden geçen Melendiz Çayı ile adeta tüm doğal güzellikleri barındıran Ihlara Vadisi yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

10 bin mağarasıyla Ihlara Vadisi milyonlarca turistin uğrak yeri oldu - 3. Resim
Ihlara Vadisi’ni gezmeye geldiklerini belirten Necla Şeşen (63), “Ihlara Vadisi’ni çok güzel gördük. Turumuza buradan başladık aşağıya doğru ineceğiz. Görüntüler, her taraf etkileyici. Hislerimiz çok değişik, eskiler neler yaşamış, neler görmüş. Herkese de tavsiye ediyorum gelip görsünler” dedi.

10 bin mağarasıyla Ihlara Vadisi milyonlarca turistin uğrak yeri oldu - 4. Resim
Ihlara Vadisi hakkında bilgiler veren bölge halkından Kerim Yasav (49) ise “Ihlara Vadisi dünya mirasına giren 7 harikadan biridir. Hasan Dağı’nın patlaması ve lavın açtığı bir vadi oluşumu olmuş. Ama bundan önceki yaşamlarda öncelikle Bizans, Helenistik ve Rumların yaşadığı söylenmektedir. İçerisinde mağaralar, yeraltı şehirleri ve özellikle kiliseler var. Bu kiliselerde özellikle Ortodoks asıllı kesimler geliyor ve kilisede ayin yapıyorlar. O dönemde kayaları oymuşlar ve kilise yapmışlar. Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin akın ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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