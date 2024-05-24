Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Kültür - Sanat > Peribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı

Peribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kapadokya, Nevşehir, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Dünya Müzeler Günü" nedeniyle Kapadokya'daki önemli turizm destinasyonlarından olan Zelve Ören Yeri'nde düzenlenen etkinlikte, 12 bin metrekarelik alanı kapsayan peribacalarının üzerine 3D mapping teknolojisiyle Kapadokya’nın oluşum sürecini gösteren görüntüler yansıtıldı.

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'daki peribacalarının oluşumu ile bölgede iz bırakan medeniyetleri anlatan görüntüler ilgiyle izlendi.

Peribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı - 1. Resim

Kapadokya bölgesinin oluşumundan günümüze kadar geçen süre içerisinde, Kapadokya bölgesinde yaşamış medeniyetler, uygarlıklar, krallıklar ve devletlerin yer aldığı 3D mapping gösterisinin peribacaları üzerine yansıtılmasıyla son buldu.

Peribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı - 2. Resim

Programa, vatandaşların yanı sıra Nevşehir’de bulunan Sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı.

Peribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı - 3. Resim

Nevşehir İl Kütür ve Turizm Müdürü Arda Hep, “Dünya Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde sevgi evlerinde kalan kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Nevşehir Valiliği himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu programda, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zelve Açık Hava müzesinde, Kapadokya’nın oluşumunu ve günümüze kadar geçen süreci, yine peribacalarına yansıtarak izledik” dedi.

Peribacalarına üç boyutlu ışık kostümü! Zelve Kapadokya'nın tarihiyle aydınlandı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya son 11 ayın bilançosunu açıkladıBİST100 zirvede patinaj çekiyor! Borsada 1 günde 5 milyarlık yabancı satışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinemada bu hafta | 'Mad Max' bu defa tatmin etmiyor! Çorak topraklarda kasvetli rüzgârlar - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Çorak topraklarda kasvetli rüzgârlarBirol Güven: Yapay zekâda treni kaçırmadık - Kültür - SanatBirol Güven: Yapay zekâda treni kaçırmadıkTrump filmi ortalığı karıştırdı! Dava açılıyor - Kültür - SanatTrump filmi ortalığı karıştırdı! Dava açılıyorFilistinli yönetmene Cannes’da alkış - Kültür - SanatFilistinli yönetmene Cannes’da alkışKaplumbağa Terbiyecisi ilham verdi! Pera Müzesinde 20 sanatçı buluştu - Kültür - SanatKaplumbağa Terbiyecisi ilham verdiRus Ressam Shadrin: Türkiye elinde mücevher taşıyor - Kültür - SanatRus Ressam Shadrin: Türkiye elinde mücevher taşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...