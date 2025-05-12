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Haberler > Kültür - Sanat > 1400’lü yıllardan günümüze… Hilye ile fermanlar bir araya geldi

1400’lü yıllardan günümüze… Hilye ile fermanlar bir araya geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1400’lü yıllardan günümüze… Hilye ile fermanlar bir araya geldi
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Artam’ın nadide hilye-i şerifleri ve fermanları bir araya getirdiği yeni sergisi, bu ayın sonuna kadar İstanbul’daki Antik Palace’ta görülebiliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sergi, Fatih Sultan Mehmed’den Yavuz Sultan Selim’e IV. Murad’dan I. Abdülhamid’e kadar birçok padişahın nadir fermanlarını görsel bir şölen gibi sunuyor.

En eskisi 1400’lü yıllara tarihlenen fermanlara, hat sanatının büyük üstatları Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer, Abdülkadir Şükri, Macid Ayral, Mahmud Celaleddin, Mehmed Fehmi Efendi, Hamid Aytaç, Mehmed Aziz Rufai ve Hafız Osman’ın Hazreti Peygamber’in fiziki özelliklerini anlatan ve “hilye-i şerif” olarak adlandırılan eserleri refakat ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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