Filistin için sadakatli eserler! Sanat drama ses oldu

Sanat dünyası bütün gücüyle Filistinlilerin yanında... Destek müzayedelerinin yanında sergiler sayesinde Filistinliler unutulmuyor. Türk İslam sanatlarının usta isimlerinin eserlerinin yer aldığı “Sadakat” sergisi de Filistin’de yaşanan drama dikkat çekiyor.

MURAT ÖZTEKİN - Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde görülebilen sergide; Ferhat Kurlu, Mustafa Cemil Efe, Selim Sağlam, Nilüfer Kurfeyz ve daha birçok sanatçının eserleri yer alıyor. Teşhir edilen 65 adet hat, tezhip, ebru ve minyatür eserlerinin satışından elde edilecek gelirin, Filistin Vakfı aracılığıyla Filistin halkına bağışlanması planlanıyor.

Serginin çıkış hikâyesini anlatan küratör Meryem Veli “Filistinli kardeşlerimizin taşıdığı ağır yüke neresinden destek verebiliriz?’ diye düşündük. Bu yüzden sergimizin adı da ‘Sadakat’ oldu. Sanatçılarımız da bu anlayışla yola çıktı” ifadelerini kullanıyor. Millî Saraylar Başkanlığı, İbn Haldun Üniversitesi, Filistin Vakfı ve Albaraka Türk’ün katkılarıyla hazırlanan sergi, 17 Mayıs’a kadar açık kalacak.