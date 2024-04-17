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21 filmi Oscar alan Participant Media kapanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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21 filmi Oscar alan Participant Media kapanıyor!

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Toplam 21 Oscar ödülüne layık görülen filmlerin ortak yapımcılığını üstlenen şirket Participant Media, kuruluşundan 20 yıl sonra faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Spotlight, Green Book, Lincoln dahil olmak üzere önemli filmlere imza atan şirket çalışanlarını işten çıkaracak.

Variety 2004'te Participant Media'yı kuran Jeff Skoll'un, yaklaşık 100 şirket personeline gönderdiği mesajına ulaştı.

Skoll, mesajında, "türünün ilk ve uzun süre tek örneği olan çığır açıcı bir hayırseverlik teşebbüsü" olarak nitelendirdiği şirketin faaliyetlerini sonlandırmak gibi çok zor bir karar aldığını açıkladı.

21 filmi Oscar alan Participant Media kapanıyor! - 1. Resim

Şirketi olumlu sosyal değişime ilham veren birinci sınıf muhteva üretme misyonuyla kurduğunu ifade eden Skoll, bugüne kadar 135 filmin ortak yapımcılığını üstlendiklerini ve aralarında Spotlight ve Green Book'un olduğu 21 filmin de Oscar ödülüne layık görüldüğüne dikkati çekti.

Skoll, yapımcılığını üstlendikleri filmlerden 18'inin de Emmy ödülü aldığını hatırlatarak, toplamda 3,3 milyar dolardan fazla küresel gişe geliri elde ettiklerini belirtti.

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Kendisine "tek bir kişinin bile dünyayı değiştirebileceğini hatırlatan" Participant topluluğuna minnettar olduğunu kaydeden Skoll, "Başlıklarımız gerçek dünyada elle tutulur bir değişim oluşturdu" ifadesini kullandı.

Variety dergisinin konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Participant Media'nın faaliyetlerini durdurması sonucunda neredeyse tüm çalışanlar işten çıkarılacak ve şirketin yapımcılığını üstlendiği 135 filmin çıkarlarını temsil eden bir şirket faaliyetlerini sürdürecek.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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