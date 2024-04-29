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5 asırlık şaheser cami UNESCO ile dünyaya açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
5 asırlık şaheser cami UNESCO ile dünyaya açılıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa, vefatının 496. yıl dönümünde Kocaeli'de anıldı. Gebzeliler 2024'ü 'Çoban Mustafa Paşa Yılı' etti.

Gebze Belediyesi tarafından, Çoban Mustafa Paşa'nın 1523'te Gebze'de inşa ettirdiği külliyede düzenlendi.

Çoban Mustafa Paşa Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruda bulunduklarını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gelişmeleri aktardı.

Çoban Mustafa Paşa'nın medeniyet temsilcisi olduğunu, Gebze'ye Mısır ve Osmanlı mimarisini birleştirerek 500 yıl önce inşa ettirdiği külliyenin de tarihin izlerini taşıdığını söyledi.

5 asırlık şaheser cami UNESCO ile dünyaya açılıyor - 1. Resim

ÇOBAN MUSTAFA YILI

2024 yılının Çoban Mustafa Paşa Yılı ilan edildiğini ifade eden Büyükgöz, "Bu kapsamda sempozyumlar, çalıştaylar ve programlar düzenlemeye hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızın şimdiden Gebze'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Çoban Mustafa Paşa kabri başında dualarla anıldı. 

5 asırlık şaheser cami UNESCO ile dünyaya açılıyor - 2. Resim

Mısır Valiliği görevinin ardından İstanbul'a gelen Çoban Mustafa Paşa'nın 500 yıl önce inşa ettirdiği külliye; cami, medrese, kütüphane, kervansaray, şifahane ve imarethane ile banisinin kabrinin de yer aldığı türbe kısımlarından oluşuyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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