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Aksaray'daki Osmanlı köprüsü yeniden yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray&#039;daki Osmanlı köprüsü yeniden yapılıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Aksaray-Konya-Niğde yol ayrımında Karasu Deresi üzerinde bulunan tarihi köprü aslına uygun olarak yeniden yapılıyor. Sel felaketlerinde zarar gören köprünün getirilen inşaat malzemeleriyle yeniden inşa edildiği görüntülendi.

Osmanlı dönemine ait Karasu Köprüsü yaklaşık olarak 13,50 metre uzunluğunda küçük bir köprü. Köprünün büyük kemer açıklığı 3,80 metre, küçük kemer açıklığı ise yaklaşık 2,40 metre.

Aksaray'daki Osmanlı köprüsü yeniden yapılıyor - 1. Resim

Yeni kesme taşlar, iskeleler ve inşaat ustalarını gayretleriyle yapılan köprü, yaya yolu olarak kullanıma açılacak.

Genişliği 4,26 metre ve kesme taş ile moloz taş malzemeden inşa edilen Karasu Köprüsünde yapılacak restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Aksaray'daki Osmanlı köprüsü yeniden yapılıyor - 2. Resim

Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Ecdat yadigarı tarihi camilerimizi, türbelerimizi, konaklarımızı, çeşmelerimizi, köprülerimizi ve diğer tüm tarihe şahitlik etmiş mekanlarımızı aslına uygun restore ederek gelecek kuşaklara taşınmasına özen gösteriyoruz. Aksaray’ın kendisine has tarihi ve kültürel zenginliklerini bu tür projeler ve yatırımlarla günümüzden gelecek nesillere taşımak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bölgemizin tarihi yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.

Aksaray'daki Osmanlı köprüsü yeniden yapılıyor - 3. Resim
1863 tarihinden önce yapılan Karasu Köprüsü Aksaray’da meydana gelen taşkın sonucu tamamen yıkılmasının ardından 1863 yılında yeniden inşa edildi. Konya Valisi Ferid Paşa'nın (1889-1902) Aksaray’a yaptığı bir seyahat esnasında köprünün olduğu yoldan geçtiği kayıtlarda bulunuyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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