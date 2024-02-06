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    • Alev Alatlı evi kuruluyor! Beykoz'dan yazara vefa

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Alev Alatlı, Vefat, Edebiyat, Kültür, Düşünce, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    79 yaşında vefat eden yazar, eğitimci, mütefekkir Alev Alatlı anısına uzun yıllar yaşadığı Beykoz’da “Alev Alatlı Düşünce Evi” kuruluyor.

    Beykoz Belediyesi Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, ülkenin önde gelen fikir insanlarından Alev Alatlı’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak amacıyla uzun yıllardır hayatını sürdürdüğü ilçede düşünce evi kuruluyor.

    Akademisyen, edebiyatçı, ekonomist ve çok yönlü kişiliğinin yanı sıra kaleme aldığı eserleriyle ülke kültürü ve medeniyetine katkıda bulunan Alatlı’nın adına kurulacak düşünce evi Merkez Mahallesi’nde yer alacak.

    Yazarın adını taşıyacak merkez, ilçenin değerli bir sakini olan yazara vefa niteliği taşırken bünyesinde yapılacak ilmi çalışma ve faaliyetler ülkeye yararlı hizmetler için yeni nesillere ilham olacak.

    "BEYKOZ'UN DEĞERİYDİ"

    Alatlı’nın vefatı dolaysıyla taziye mesajı yayınlayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Birçok vesileyle bir arada olduğum, engin düşünce ve görüşlerinden istifade ettiğim merhum Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan bağlılığıyla ülkemizin ve Beykoz’umuzun önemli bir değeriydi. Alatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum” dedi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Alev AlatlıVefatEdebiyatKültürDüşünce
    Haberler > Kültür - Sanat > Alev Alatlı evi kuruluyor! Beykoz'dan yazara vefa
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