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Almanya'ya giden ilk gurbetçilere Türkiye'den altın nasihatler: Sarhoş olma, uçkuruna sahip ol...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Almanya&#039;ya giden ilk gurbetçilere Türkiye&#039;den altın nasihatler: Sarhoş olma, uçkuruna sahip ol...

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

1960'lı yıllarda Almanya'ya giden işçilere Türkiye'de pasaport başvurusu sırasında verilen ve nasihat listesi, görenleri maziye götürüyor.

1960'lı yıllarda Almanya'dan gelen işçi talebi ülkenin iktisadi olarak rahatlaması; işsizliğin azaltılabilmesi ve döviz girdisinin arttırılabilmesi için bir fırsat olarak görülüyordu. Bu yüzden de Almanya'ya işçi gönderilmesine karar verilmişti.

30 Ekim 1961'de Almanya ile işçi gönderilmesine dair bir protokol imzalanmış ve toplu işgücü göçü bu protokol çerçevesinde olmuştu.

Almanya'ya giden ilk gurbetçilere Türkiye'den altın nasihatler:

O dönemde hem ekonomik sıkıntıdan kurtulmak hem de çocuklarına daha iyi bir ekonomik gelecek sağlamak için zor şartlar altına memleketten Almanya'ya gitmek zorunda kalanlara çeşitli nasihatlerde bulunuluyordu.

Pasaport başvurusu sırasında Almanya'ya çalışmaya gidecek işçiler için özel hazırlanmış kağıtlarla 5 ayrı başlık altında Türk işçilere verilen nasihatlerle onur, haysiyet, aile ve ülke gururunun önemi anlatılıyor.

GURBETÇİLERE ÖĞÜT LİSTESİ

O dönemin İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yurt dışına gidecek işçilere pasaport başvurusu sırasında verilen kağıtlarda yer alan öğütlerde;

"Onurlu ol" başlığı altında, şu ifadeler yer alıyor:

"Para biriktireceğim diye gerektiğinden aşağı bir şekilde yaşama, kimseden öteberi isteme, muhtaç olduğunu belli etme, kendini başkalarına acındırma, parayla olacak işleri parasız yapmaya kalkışma, cimrilik etme, kışkırtıcılara sırtını çevir" 

Almanya'ya giden ilk gurbetçilere Türkiye'den altın nasihatler:

"AİLENİ UNUTMA - MEKTUP YAZ"

O dönem telefon ve internet bu kadar yaygın olmadığı için "Aileni ve evini unutma" başlığı altında ise, "Evine muntazam mektup yaz, merak ettirme. Sıkıntılarını ailene yazma, tutumlu ol, paranı sokağa atma. Arttırabildiğini evine gönder" denilmiş.

"SARHOŞ OLMA"

İşçilere verilen nasihat yazısında ayrıca, "İşini çabuk öğren ve en iyi şekilde yap. Bilmediğini sormaktan çekinme. Dikkatsizlik edip işinde malzeme zayiatına sebep olma, tembellik etme. Verilen işi zamanında ve noksansız bitir, boş ver diyene uyma, iş yerinde idarecilere, ustalara saygı göster. Kendine iyi bak, sarhoş olma, uyku saatinde uyu, uçkuruna sahip ol" denilmiş.

Almanya'ya giden ilk gurbetçilere Türkiye'den altın nasihatler:

"BAYRAĞINI DÜŞÜN"

Yurt dışına giden işçilere ülkenin ve Türklüğün onur ve şerefinin korunmasının öneminin de hatırlatıldığı nasihat yazısında, "Yabancı ilde yapacağın iyi iş de kötü iş de şahsına yüklenmez. Türklüğe ait olur. Bayrağının şerefini hatrından çıkarma. Rengini ataların dökülen kanlarından aldığını unutma, dinden imandan ayrılma" ifadelerine yer verilmiş.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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