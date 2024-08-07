Amasya'da Roma döneminden insan kemikleri bulundu! 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı
Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan 3 mezarda insan kemikleri bulundu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezarlar inceleniyor.
Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.
Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.
Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı