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Haberler > Kültür - Sanat > Amasya'da Roma döneminden insan kemikleri bulundu! 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor

Amasya'da Roma döneminden insan kemikleri bulundu! 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan 3 mezarda insan kemikleri bulundu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen mezarlar inceleniyor.

Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

Amasya'da Roma döneminden insan kemikleri bulundu! 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor - 1. Resim

Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.

Amasya'da Roma döneminden insan kemikleri bulundu! 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor - 2. Resim

Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Amasya'da Roma döneminden insan kemikleri bulundu! 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor - 3. Resim

İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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