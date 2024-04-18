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Kültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda!

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında yapılacak olan 20. Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda değerlendirilmek üzere üç kültürel miras unsurunu daha UNESCO'ya aday gösterdi: Yoğurt, keçe ve Antep nakışı!

Türkiye’nin zengin somut olmayan kültürel miras örneklerinin UNESCO aracılığıyla insanlıkla paylaşılması çalışmaları devam ediyor.

Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yapılarak somut olmayan kültürel miras unsurlarının taşıdığı turizm değeri bu sayede bütün dünyaya anlatılıyor.

Bakanlık Kültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda! - 1. Resim

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında önümüzdeki yıl değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı aday dosya hazırlandı.

Bakanlık Kültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda! - 2. Resim

Bu kapsamda beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan “Antep İşi Nakışı”, yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan “Geleneksel Keçe Yapımı” ve “Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar”ı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine eklenmesi için Türkiye tarafından UNESCO’ya sunuldu.

Bakanlık Kültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda! - 3. Resim

YOĞURT TÜRK DEVLETLERİYLE ORTAK SUNULDU

“Antep İşi Nakışı” milli dosya olarak, “Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar” Türkiye’nin moderatörlüğünde Bulgaristan’ın katılımı ile, “Geleneksel Keçe Yapımı” ise çok uluslu ve Kırgızistan’ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’nin katılımı ile UNESCO Sekretaryasına gönderildi.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği otuz kültürel miras unsuru ile en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumunda.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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