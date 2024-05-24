Birol Güven: Yapay zekâda treni kaçırmadık

Sinemanın geleceği ve yapay zekâ, Atlas 1948 Sinemasında masaya yatırıldı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Önceki gece İstinye Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle “Sinema ve Yapay Zekâ” faaliyeti gerçekleştirildi.

Burada konuşan Birol Güven, sinemanın belki de yapay zekâ ile en fazla alakalı sektör olduğunu kaydederek “Bu konuda yapacak çok şey var. Ülkemiz için yapay zekâ ile ilgili tren kaçmadı ve hatta ortada yok. Eğer biz 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak diyorsak yapay zekâyı iyi bilmemiz gerekir” dedi.