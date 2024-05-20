Yapay zekayla yaptığı ‘Cennet’ şarkısını Reynmen’e sattı, tıklanma rekoru kırıyor
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Söz yazarı Doğukan Sarıtaş, yapay zeka ile Reynmen’e şarkı yaptı. Üç gün önce video platformu YouTube’da yayınlanan ‘Cennet’ isimli parça kısa sürede büyük ilgi gördü, şimdiden 600 binden fazla görüntülenme aldı.
HABER MERKEZİ - Yazdığı şarkı sözleri ile dikkatleri üzerine çeken Doğukan Sarıtaş, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Besteci ve söz yazarı Sarıtaş, son olarak Reynmen için yazdığı şarkıyla gündeme geldi.
Doğukan Sarıtaş, yapay zeka desteğiyle ‘Cennet’ adlı şarkının sözlerini yazdı ve besteledi. Daha sonra ise şarkıyı Reynmen’e sattı.
600 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ
Sözleri ve ritmiyle hafızalara kazınan şarkı kısa sürede çok beğenildi. Öyle ki üç gün önce YouTube’da dinleyicilere sunulan parça 600 binden fazla görüntülenme aldı. Spotify’da ise en çok dinlenen ilk 20 şarkı arasına girdi.
KLİBİ AKILLI GÖZLÜK İLE ÇEKİLDİ
Reynmen’in seslendirdiği ‘Cennet’ şarkısının klibi ise Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlük ile çekildi. Klipte Reynmen ve kız arkadaşının günlük hayattaki keyifli anlarına yer verildi. Ayrıca Reynmen’in konser anları da kaydedildi.
REYNMEN ‘CENNET’ ŞARKI SÖZLERİ
Sende farklı bi' şeyler var, kimsede olmayan
Yok eşin benzerin, bakmaya doyamam
Saklarım gözlerden, yanımda olsan da
Kıskandım herkesten sen benim olsan
Ah yaşardık cenneti bu dünyada
Yaşayalım mı cenneti?
Yakalandım ansız, konu sen olunca oluyorum arsız hep of
Başımın belası, saklasam da kalbime firarsın
Değmesin nazar sana saklansan
İlaç olurum eğer hastaysan
Gözlerin olur Güneş, yüreğim Ay
Beni gelip her gece parlatsan?
Değmesin nazar sana saklansan
İlaç olurum eğer hastaysan
Kaynak: Türkiye Gazetesi