Yapay zekayla yaptığı ‘Cennet’ şarkısını Reynmen’e sattı, tıklanma rekoru kırıyor

Söz yazarı Doğukan Sarıtaş, yapay zeka ile Reynmen’e şarkı yaptı. Üç gün önce video platformu YouTube’da yayınlanan ‘Cennet’ isimli parça kısa sürede büyük ilgi gördü, şimdiden 600 binden fazla görüntülenme aldı.

HABER MERKEZİ - Yazdığı şarkı sözleri ile dikkatleri üzerine çeken Doğukan Sarıtaş, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Besteci ve söz yazarı Sarıtaş, son olarak Reynmen için yazdığı şarkıyla gündeme geldi.

Doğukan Sarıtaş, yapay zeka desteğiyle ‘Cennet’ adlı şarkının sözlerini yazdı ve besteledi. Daha sonra ise şarkıyı Reynmen’e sattı.

600 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sözleri ve ritmiyle hafızalara kazınan şarkı kısa sürede çok beğenildi. Öyle ki üç gün önce YouTube’da dinleyicilere sunulan parça 600 binden fazla görüntülenme aldı. Spotify’da ise en çok dinlenen ilk 20 şarkı arasına girdi.

KLİBİ AKILLI GÖZLÜK İLE ÇEKİLDİ

Reynmen’in seslendirdiği ‘Cennet’ şarkısının klibi ise Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlük ile çekildi. Klipte Reynmen ve kız arkadaşının günlük hayattaki keyifli anlarına yer verildi. Ayrıca Reynmen’in konser anları da kaydedildi.

REYNMEN ‘CENNET’ ŞARKI SÖZLERİ

Sende farklı bi' şeyler var, kimsede olmayan

Yok eşin benzerin, bakmaya doyamam

Saklarım gözlerden, yanımda olsan da

Kıskandım herkesten sen benim olsan

Ah yaşardık cenneti bu dünyada

Yaşayalım mı cenneti?

Yakalandım ansız, konu sen olunca oluyorum arsız hep of

Başımın belası, saklasam da kalbime firarsın

Değmesin nazar sana saklansan

İlaç olurum eğer hastaysan

Gözlerin olur Güneş, yüreğim Ay

Beni gelip her gece parlatsan?

Değmesin nazar sana saklansan

İlaç olurum eğer hastaysan