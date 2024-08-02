Büyük Türk Amirali Turgut Reis ailesinin Tunus'ta yaşayan büyük torunu: Muhammed Radi Dargus

Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden Amiral Turgut Reis'in Tunuslu eşinden devam eden Tunus'taki "Turgut (Dargus)" ailesinin büyüğü eczacı Muhammed Radi Dargus, torunları olarak büyük dedeleri Turgut Reis ile iftihar ettiklerini söylüyor. Aile Türkiye-Tunus arasında dostane münasebetler için çalışmalara imza atıyor.

Yaklaşık 500 yıl önce Tunus'un güney bölgesinde yer alan Cerba Adası'na gelen Turgut Reis'in Cerbalı bir kadınla evliliğinden devam eden soyundan gelen Radi Dargus konuştu.

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Lafayet semtinde eczane işleten 85 yaşındaki Radi Dargus, dedesinin vatanı Muğla'yı birçok defa ziyaret ettiğini son olarak da Turgut Reis'in vefatının 450. yılı anma törenlerine katılmak üzere Türkiye'ye gittiğini söylüyor.

"TURGUT REİS'İN AİLESİNİN BÜYÜK KISMI BAŞKENT TUNUS'TA YAŞIYOR"

Turgut Reis'in ailesinin bir ferdi olarak büyük dedeleriyle iftihar ettiklerini dile getiren Radi Dargus, "Turgut Reis, İspanyollar ile savaşmak için Cerbe Adası'na geldiğinde buradan bir hanımefendi ile evleniyor. Tunus'taki Turgut Reis sülalesi bu şekilde oluşuyor. Savaşlara katılmak için Tunus'tan ayrılan Turgut Reis'in ailesi Tunus'ta kalıyor. 1565'te Malta'da girdiği bir savaşta hayatını kaybedince naaşı Libya'nın Trablus kentine getirilerek burada defnediliyor. Trablus'a her gittiğimde mutlaka büyük dedemin kabrini ziyaret ederim." dedi.

Turgut Reis'in anısını canlı tutmak için "Turgut Reis'in Ayak İzleri" isimli bir dernek kurduğunu belirten Radi Dargus, "Turgut Reis'in Tunus'taki ailesi, 450-500 yıllık geçmişe sahip binlerce ferdi olan bir aile. Ailemizden birçok devlet adamı, doktor, eczacı, avukat, mühendis ve eğitimci var. Her ne kadar Turgut Reis Cerbe'de evlense de şu an ailesinin büyük kısmı başkent Tunus’ta yaşıyor." diye konuştu.

"AİLEVİ İLİŞKİLER TUNUS İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ESASINI OLUŞTURUYOR"

Turgut Reis'in torununu eczanesinde Tunus'taki Türk kurumları temsilcisiyle ziyaret eden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerde aile ve ortak tarihi birlikteliğin önemini vurguladı.

Tunus'ta göreve başladığı şubat ayından bu yana birçok Türk kökenli aileyi ziyaret ettiğini belirten Demircan, "Bireysel tasarruflarımız zamanla aile bağlarına, oradan da toplumsal ilişkilere yönelebiliyor. Turgut Reis'in bize bıraktığı aile bağları bunun en güzel örneklerinden biri. Bu tarihsel hakikatler ve binlercesi, Tunus-Türkiye ilişkilerinin en kıymetli değerleri olarak varlığını sürdürüyor. Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel hikayeler bunlardır, diye düşünüyorum. Radi beyi bugün eczanesinde Türk kurum temsilcileriyle beraber ziyaret ettik." dedi.

Ailenin, Turgut Reis'in hatıralarıyla yaşadığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Aile Dargus (Turgut) soyadını taşıyor. Bu şekilde ülkeler arasında binlerce on binlerce ailevi ilişkiler kurulmuş. Zaten bu ailevi ilişkiler Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin esasını oluşturuyor. Biz de Turgut Reis ailesi adına Turgut Reis'in 85 yaşındaki torununu eczanesinde yani kendi mekanında ziyaret ettik. Bu anılar bu hikayeler üzerinden Tunus ile olan ikili ilişkilerimizi sürdürmeye ve geliştirmeye gayret ediyoruz."

TURGUT REİS CERBE VALİSİ YAPILDI

Tarihi kaynaklara göre Turgut Reis, Osmanlı'nın Menteşe sancağına bağlı Seravalos köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak tahminen 1487 yılında dünyaya geldi. Genç yaşta denizciliğe ilgi duyan Turgut Reis, kısa sürede leventlere katıldı ve levent kaptanlığına yükseldi.

Turgut Reis; denizciler arasında "Büyük Turgut" olarak bilinen Turgut Ata'ya nispetle Osmanlı kaynaklarında "Turgutça", Avrupa literatüründe "Dragut”, Arapça dilinde ise Dargus şeklinde tanınıyor. İslam dünyasında ise "Seyfü'l-İslam (İslam'ın kılıcı)" gibi sıfatlarla anılıyor.

Tunus'un Cerbe Adası'na 1539 yılında vali olarak atanan Turgut Reis, 1556-1565 yıllarında Trablus Paşalığı yaptı. Turgut Reis, Malta kuşatması sırasında 23 Haziran 1565'te Saint John şövalyelerine karşı Saint Elmo Kalesi'ne gerçekleştirilen bir saldırıda şehit düştü. Naaşı Trablusgarp'a getirilerek daha önceden yaptırdığı külliyeye defnedildi.