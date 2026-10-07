Yıllardır eski evlerden topladığı yaklaşık 500 ahşap pencereyi bir araya getiren sanatçı Tunca, "Yan Yana" eseriyle değişen şehirlerin hafızasına ve çarpık kentleşmeye dikkat çekiyor.

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Sanatçı Tunca, yıllardır Ayvalık ve çevresinden ahşap pencereler topladı, bunlarla Türkiye’deki çarpık şehirleşmeye dikkati çekti...

Sanatçı, her biri mazisinde farklı hikâyeler barındıran Anadolu pencerelerinden meydana getirdiği “Yan Yana” isimli çalışmasını, Kabataş’taki kamusal sanat mekânı “Yanköşe”de sergilemeye başladı. Kahve Dünyası’nın hayata geçirdiği mekânın 12’nci edisyonunda yer alan dev enstalasyon, değişen şehirleri anlatıyor.

YIKILMAK ÜZERE OLAN EVLERDEN TOPLANDI

Eserini dün Salt’ta düzenlenen basın toplantısında anlatan sanatçı Tunca, yıllardır eski evlerden çıkarılmış ahşap pencereleri topladığını, bunları geçmişteki hayatın izini taşıyan “mimari efemerelar” olarak gördüğünü söylüyor.

Ege'den topladı, 'Yan Köşe'de bir araya getirdi: Pencereler çarpık şehirleşmeye açıldı

Yaklaşık 500 farklı pencereyi renklerini değiştirmeden eserinde bir araya getirdiğini kaydeden Tunca “Pencereler bir araya geldiklerinde tek tek nesneler olmaktan çıkıp kentin dönüşümünü anlatan ortak bir yüzeye dönüşüyorlar. Bu anlamda üretim süreci de bir tür arşivleme süreci niteliği taşıyor. Pencereleri toplamak, sınıflandırmak, aralarındaki ilişkileri görmek ve sonunda onları yeni bir bütün içerisinde yan yana getirmek, kentin geçmişinden geriye kalan parçalarla çalışmak anlamına geliyor” diyor.

Tunca, Türkiye’deki şehirleşmenin uzun yıllardır bozuk bir zeminden ilerlediğini belirterek “Üzerine ne inşa etsek sıkıntılı oluyor” ifadesini kullanıyor.

“Yan Yana” enstalasyonu, 2027’ye kadar Kabataş’taki bir binanın duvarlarında yer alan ‘Yan Köşe’de sergilenecek.

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