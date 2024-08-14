İstanbul Fatih'te 100 tarihi çeşme restore edilerek yeniden suya kavuşturuldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne ulaşan 461 çeşmeden 100'ünün bakım ve restorasyon çalışmaları Fatih Belediyesi tarafından tamamlandı.

Osmanlı döneminden bugüne ulaşan ancak şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmelere yönelik çalışmalar Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede ilçedeki 461 adet çeşmeden 214'ü tespit edilerek envanterleri oluşturuldu.

İhtiyacına göre proje, bakım, onarım veya restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çeşmelerden 100'ü temizlik, bakım ve onarım ile restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla suya yeniden kavuşturuldu.

FATİH'TE ÇEŞME RESTORASYONU DEVAM EDİYOR

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan uzun yıllardır susuz kalan çeşmelerin yoğun çalışmalar neticesinde özgün işlevlerine kavuşturulduğunu belirtti.

“Bugüne kadar 100 tarihi çeşmenin onarımını gerçekleştirdik, diğer tespit ettiğimiz çeşmelerin onarımı ise devam etmektedir. Bu çeşmelerin her biri Fatih'imizin özgün markalarıdır ve hepsini restore ederek kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma noktasında kararlıyız. İlçemizdeki tarihi çeşmelerin proje, bakım ve restorasyonlarını tamamlayarak suya kavuşturacağız” dedi.