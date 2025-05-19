Gece müzeciliği başlıyor! Sardes artık daha ihtişamlı
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye’de gece müzeciliği yaygınlaşıyor. Tarihte bilinen paranın ilk basıldığı yer olduğu düşünülen Manisa’daki Sardes antik şehrinde, gece müzeciliği tecrübesi başlıyor.
MURAT ÖZTEKİN - Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti’ne başkentlik yapmış Sardes’te haziran ayından start alacak uygulama, Manisa Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ilk defa tecrübe edildi.
Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, şehirdeki yapıların özel ışıklandırmalar sayesinde daha ihtişamlı göründüğünü söyledi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe