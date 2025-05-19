Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Gece müzeciliği başlıyor! Sardes artık daha ihtişamlı

Gece müzeciliği başlıyor! Sardes artık daha ihtişamlı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gece müzeciliği başlıyor! Sardes artık daha ihtişamlı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gece müzeciliği yaygınlaşıyor. Tarihte bilinen paranın ilk basıldığı yer olduğu düşünülen Manisa’daki Sardes antik şehrinde, gece müzeciliği tecrübesi başlıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti’ne başkentlik yapmış Sardes’te haziran ayından start alacak uygulama, Manisa Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ilk defa tecrübe edildi.

Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, şehirdeki yapıların özel ışıklandırmalar sayesinde daha ihtişamlı göründüğünü söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yaptıkları kutlama felakete dönüştü! Havai fişekler bir anda alev aldıBeşiktaş'tan TFF ve yayıncı kuruluşa sert tepki: "Hangi Açıları İzlediniz?"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT 2 Kitaplığı hayata geçti! TV programları esere dönüşüyor - Kültür - SanatTRT 2 Kitaplığı hayata geçti! TV programları esere dönüşüyorSultanahmed’in vakfiyesi de sanatlarla bezeli! Eşsiz eser yıllardır müzede korunuyor - Kültür - SanatSultanahmed’in vakfiyesi de sanatlarla bezeliGece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacak - Kültür - SanatGece müzeciliğine Sardes Antik Kenti de ekleniyor! Haziranda ziyarete açılacakKültürel faaliyetler ülkeye dört bir yandan gelir getiriyor! Bakan Ersoy medya temsilcileriyle bir araya geldi - Kültür - SanatKültürel faaliyetler dört bir yandan gelir getiriyorAnkara'dan sonra şimdi de İstanbul! İsrailli şarkıcının bir konseri daha iptal edildi - Kültür - SanatTepkiler çoğaldı! İsrailli şarkıcının bir konseri daha iptalFenix Göç Müzesi'nde Türkiye dahil binlerce hikaye! Umut ve hasret aynı çatıda buluştu - Kültür - SanatFenix Göç Müzesi'nde Türkiye dahil binlerce hikaye!
Sonraki Haber Yükleniyor...