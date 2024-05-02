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Haberler > Kültür - Sanat > Güneydoğulu gençler kültür sanatta yarışıyor! Bakanlık finalle taçlandırıyor

Güneydoğulu gençler kültür sanatta yarışıyor! Bakanlık finalle taçlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali" tiyatro dalında devam ediyor.

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 29 Nisan'da başlayan yarışma Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Batman ve Mardin'den katılan öğrencilerle yapıldı. 

Final turunda tiyatro oyunları sahneleyen gençlerin programına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu katıldı. 

Güneydoğulu gençler kültür sanatta yarışıyor! Bakanlık finalle taçlandırıyor - 1. Resim

"Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz." diyerek söze başlayan Eminoğlu, "Hiç çekinmeyin, öz güveniniz yüksek olsun. Bu çalışmalar içerisinde yer alın ve kendinizi sürekli geliştirin. Eskilerin tabiriyle heybemizi dolduralım. Çünkü Türkiye gençliğinin çok ileri bir seviyede olmasını istiyoruz. Türkiye'nin özellikle ikinci yüzyılının sporun ve gençlerin yüzyılı olması için canla başla mücadele edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Bakanlığın bölge finallerinde dereceye giren gençler Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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