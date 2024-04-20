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Hitit dini merkezinde bulunan esrarengiz eserler! Nerik tabletlerindeki o kelime hala çözülemedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hitit dini merkezinde bulunan esrarengiz eserler! Nerik tabletlerindeki o kelime hala çözülemedi

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Samsun Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin mukaddes şehri Nerik'teki kazı çalışmalarında bulunan çivi yazılı tabletler, en önemli maddi kültür kalıntıları olarak dikkat çekiyor. Tabletlerde yer alan "Dahanga" gizemini koruyor.

Uzun soluklu çalışmalar, araştırmalar ve tartışmalar sonucunda Hitit İmparatorluğu'nun kuzey sınırlarında olduğu düşünülen mukaddes şehir Nerik’in lokalizasyonu Oymaağaç Höyük’te yapılıyor.

Samsun’un güneyinde Vezirköprü Ovası'nın ise kuzey bölümünde bulunan ve 200’e 1900 metre ölçülerindeki Oymaağaç Höyük, gerek yeri gerekse de buluntuları ile soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Höyük’te 2005 ve 2006 yıllarında yapılan araştırmalarla 2007'den bugüne kadar devam eden kazı çalışmalarında bulunan 20’nin üzerinde ‘Hititçe çivi yazılı tablet parçası’ en önemli maddi kültür eserleri arasında yer alıyor.

Hitit dini merkezinde bulunan esrarengiz eserler! Nerik tabletlerindeki o kelime hala çözülemedi - 1. Resim

ÇÖZÜLEMEYEN TABLET: DAHANGA

Söz konusu tabletlerde Nerik kentinin adı, Nerik’in tanrıları, Nerik’in Fırtına Tanrısı ve onun eşi Zah(s)apuna ile Haharwa Dağı gibi Nerik’in çevresindeki bölgelerin adları geçiyor.

 

Ayrıca 2 tablet parçasında hem ahşap hem taştan yapılmış bir Dahanga’dan bahsediliyor. Dahanga, henüz bilinmeyen ama sadece Nerik’te bulunan bir mimari unsur olarak merak uyandırıyor. Söz konusu tabletler ve dönemin eserleri Samsun Müzesi’nde ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Hitit dini merkezinde bulunan esrarengiz eserler! Nerik tabletlerindeki o kelime hala çözülemedi - 2. Resim

Höyük’te açığa çıkartılan mimari kalıntılar da Oymaağaç Höyük-Nerik eşitliğini destekliyor. Hattusa’nın eski mabetlerinde benzer bir mabet, kare bir hububat deposu, tipik bir Hitit sur kapısı ve yer altına giden merdivenli su kaynağı Hititt dönemine tarihleniyor.

Hitit dini merkezinde bulunan esrarengiz eserler! Nerik tabletlerindeki o kelime hala çözülemedi - 3. Resim

Höyüğün kuzeydoğu tepesinde 40’a 40 metre ölçülerinde kuruluşu Orta Tunç Çağı ve en geç tabakası 2. Suppiluliuma dönemine tarihlenen bir tapınak bulunduğu aktarılıyor.

Tapınak hakkında yapılan bilgilendirmede, “Yapının konumu ve buluntularından dolayı Fırtına Tanrısı’nın tapınağı olarak nitelendiriliyor. Buluntular arasında Fırtına’nın sembol hayvanlarından Serri ve Hurri adlı boğaların betimlendiği pişmiş toprak heykelcik parçaları dikkat çekici bulunuyor.

Purulliye (bahar) Bayramı ve diğer festivaller sırasında yapılan kilit seyahatlerin bitiş noktası olan Nerik’e gelince bu mabette Fırtına’ya kurbanlar kesilip, çeşitli hediyeler verilmişti. Mabedin avlusunda çok sayıda kalitesinden dolayı günlük kullanımdan ziyade dini amaçlı olduğunu bilinen tek kullanımlık minyatür kap ve tabaklar acıka çıkartıldı” açıklaması bulunuyor.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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