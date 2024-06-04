Hollywood'u heyecanlandıran kitaba Steven Spielberg teklif verdi! Jurassic Park yazarının yarım kalan romanı yayınlandı: Eruption

Jurassic Park'ın yazarı Michael Crichton'ın romanı "Eruption" (Patlama) 15 yıl önce yarım kalmıştı. Edebiyatçı James Patterson tarafından kitap tamamlandı. İnsanlığı tehdit eden bir volkanik patlamayı işleyen roman, şimdiden Hollywood'da büyük ilgi uyandırdi. Steven Spielberg esere talip oldu.

Hollywood'un kült filmleri arasına giren Jurassic Park serisinin yazarı Michael Crichton 15 yıl önce kanserden öldü. Kkarısı kitabı ünlü yazar James Patterson'a vererek tamamlattı.

Eser çok satanlar arasına girerken, film uyarlaması için de Hollywood'da büyük ilgi uyandı. Henüz resmi bir açık arttırma-satış yapılmayan eser hakkında BBC News'e konuşan eşi Sherri Crichton ve yazar James Patterson önemli bilgiler verdi.

SPİELBERG'DEN TEKLİF GELDİ

Michael Crichton'ın Twister, Westworld ve ER gibi eserleri büyük miktarlarda satılarak onu ölümünden sonra bile Batının en başarılı kitap, film ve televizyon yazarlarından biri haline getirdi.

Karısı muhtemel bir film uyarlaması hakkında görüşmeler yaptığını, teklifler aldığını ifade etti. Bunlar arasında Jurassic Park'ı filme uyarlayan ödüllü yönetmen Steven Spielberg de var.

Spielberg'in en yüksek hasılat yapan filmi olan Jurassic Park, şu anda 6 milyar dolardan (4,7 milyar sterlin) fazla değere sahip küresel bir franchise.

Romanı tamamlayan yazar James Patterson (Kaynak: BBC)

“Jurassic Park ortaya çıktığında Michael ve Steven Spielberg bu türü yüceltmenin bir yolunu buldular - ve bu oldukça harika ve farklıydı - ve bence bununla yapmayı umduğumuz şey de bu. Aklımızda bunun ruhunun sadece başka bir felaket filmi yapmak olmayacağı ortaklar var. Steven'a geri döndük. Filmin büyülü yanı daha önce hiç filme alınmamış şeyler sunmasıydı - ve bu da bunu hak ediyor. Jurassic'te olduğu gibi sizi gerçekten gezintiye çıkaran bu yüksek seviyeye ihtiyacımız var. Bu da aynı türden kalp atışlarını hızlandıran, tüyleri diken diken eden bir tecrübe- ve doğru ekiple ortaklık yapmak her şey demek.”

PATLAMA KİTABININ KONUSU

Sherri, Crichton'ın tüm romanlarını okumuş olan dünyanın en büyük gerilim yazarı Patterson'ın istediği kişi olduğunu söylüyor. Ve tamamlanmamış taslak gönderildikten sonra 77 yaşındaki yazar onu tamamlamak için imza atıyor.

Eruption (Patlama), okuyucuları Hawaii'nin en büyük adasında heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor; ada sakinlerinin haberi olmadan, on yıllar öncesine dayanan tehlikeli askeri sırları saklıyor.