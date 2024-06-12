İlk olacak! Türk dünyasının 6 ülkesi bir film için birleşiyor

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı Türk dünyasının altı devleti, ilk defa ortak bir film için el ele veriyor... Nasreddin Hoca’yı merkezine alan filmin yönetmenliğini üstlenen Vagif Mustafayev “Bu eser bizi güzel bir geleceğe taşıyacak” diyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türk dünyasında son yıllarda öne çıkan “birlik” politikası, sinemada meyvesini veriyor…

Altı Türk ülkesi, tarihte ilk defa kahramanlarının anlatıldığı bir filmi müşterek şekilde hayata geçirecek. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) çatısı altında çekilecek “Hoca Nasreddin Zor Günlerimin Arkadaşı” adlı fi lme, geçen sene alınan daimî konsey kararına göre; Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın devlet kurumlarının destek vermesi bekleniyor.

Azerbaycan’ın en usta sinemacılarından olan Vagif Mustafayev’in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği eser, Türk âleminin ortak kahramanı Nasreddin Hoca’yı yani Hoca Nasreddin’i merkezine alıyor. Cast çalışmaları devam eden film için sonbaharda “motor” denilmesi bekleniyor. Filmin gelecek sene yaz aylarında hazır hâle gelmesi planlanıyor.

“BİR RÜYA GERÇEK OLUYOR”

Heyecan uyandıran projenin detaylarını gazetemize anlatan yönetmen Mustafayev, fi lmin senaryosunu Türk dünyasını ortak sanatsal bir zeminde buluşturmak maksadıyla kaleme aldığını kaydederek “Bursa’da geçen senelerde yapılan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ndeki manzarayı görünce ‘Burada bir rüya gerçek oluyor’ demiştim. Zaten bizim medeniyetimiz ve dillerimiz yakın, kahramanlarımız da ortak.

Bu ise, tarihte benzeri olmayan bir proje. Altı Türk dünyası ülkesi ilk defa müşterek şekilde bir fi lm meydana getiriyor. Bu eser bizi güzel bir geleceğe taşıyacak. Başarılı olmak için Allah’a dua ediyorum” diyor. Nasreddin Hoca’nın Türk dünyasının müşterek kahramanı olduğunu kaydeden Mustafayev “Nasreddin Hoca da güzellikleri insanlara aktaran, hayata pozitif yönleriyle bakmamızı sağlayan ortak kahramanımız. Onun hakkında film ortaya koymak, Türk dünyasının medeniyetini ve mizahını dünyaya göstermek adına önemli. Nasreddin Hoca gibi bir kahramanın eşi benzeri yok. Onun hikâyeleri ve mizahı hayatının her yerine dokunuyor” şeklinde konuşuyor.

“NASREDDİN HOCA” TÜRKİYE’DEN OLMALI

Filmin çekimlerine eylül ayında başlamak istediklerini kaydeden Azerbaycanlı yönetmen “Film, destek veren ülkeler olan Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’daki şehirlerde çekilecek. 100 dakikalık eserde geçen hikâye de bütün ülkelere yayılacak, farklı Türk lehçeleri de filmde yer alacak. Eserde Türk dünyasının ülkelerinden oyuncular rol alacak. Ancak Nasreddin Hoca’yı canlandıracak başrol oyuncusunun Türkiye’den olmasını istiyorum” ifadelerini kullanıyor

MUSTAFAYEV: NASREDDİN HOCA FOLKLOR KAHRAMANI OLMAYACAK

Sovyetler zamanında Nasreddin Hoca'nın hikayesinin farklı ideolojiler aşılamak için film haline getirildiğini ve komik eserler çekildiğini söyleyen yönetmen Vagif Mustafayev, sözlerine şöyle devam ediyor: Bu film mizah barındırsa da Nasreddin Hoca'ya ciddi bir şekilde yaklaşıyor. Nasreddin Hoca'yı bir folklor kahramanı değil, gerçek bir karakter olarak alacağız. hayata dair ders veren bir hoca olarak yansıtacağız. Türk dünyasının başka ortak kahramanlarının da sinemaya taşınması gerektiğini kaydeden usta yönetmen ''Nasreddin hoca elbette yeterli olmayacak ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Tabii, Türk halklarının başka kahraman ve yazarlarına da sıra gelecektir. Bu film başarılı olursa sinemamıza örnek olacaktır'' diyor.