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Interstellar hayranlarına müjdeli haber! 10. yıla özel yeniden gösterim geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Variety
- Güncelleme:
Interstellar hayranlarına müjdeli haber! 10. yıla özel yeniden gösterim geliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Variety

Christopher Nolan'ın "Interstellar" (Yıldızlararası) filmi, 10. yıldönümüne özel sinemalarda yeniden gösterime girecek.

Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Matt Damon'ın yer aldığı, 2014'te gösterime giren film dünya çapında 731 milyon dolar gibi bir hasılat elde etmişti.

Film distopik bir gelecekte bir grup astronotun insanoğlunun kolonileşebileceği yeni bir gezegen bulmak için uzayın en uzak noktalarına seyahat etmesini anlatıyordu.

Interstellar hayranlarına müjdeli haber! Filmin yeniden gösterime giriyor - 1. Resim

Paramount Pictures, filmin yeniden gösterime gireceğini Las Vegas'ta düzenlenen sinema endüstrisi konferansı CinemaCon'da duyurdu.

Yıldızlararası 27 Eylül 2024'te sinemalara geri dönecek. Film 70mm Imax baskılarının (Nolan'ın tercih ettiği format) yanı sıra dijital ekranlarda da gösterilecek.

Filmin ortak yapımcılığını üstlenen Warner Bros. yeniden vizyon konusunda Paramount ile koordineli çalışacak.

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NOLAN'IN IMAX TAKINTISI

Nolan "Interstellar "ı 35mm anamorfik film ve 65mm Imax kombinasyonuyla çekmişti.

Interstellar hayranlarına müjdeli haber! Filmin yeniden gösterime giriyor - 2. Resim

Filmin bu formatla gösterime girmesi, o dönemde pek çok sinema dijital projektörlere geçtiği için zorlu bir görevdi. Nolan filmin yanı sıra Imax için de bir şampiyon olmaya devam etti. Sinemaseverleri filmi 70mm Imax'te görmeye çağırdı ve bu da haftalarca kapalı gişe gösterimlere yol açtı.

 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Variety
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